Hasselblad×マルチスペクトル技術！プレミアムな撮影体験ができる「OPPO Find X9」
革新的なデザインとテクノロジーで業界をリードするスマートデバイスブランドOPPOは、OPPOのハイエンドスマートフォン、Find Xシリーズの最新機種「OPPO Find X9」（オッポ ファインド エックスナイン）を一部の販売チャネルにて、2025年12月23日（火）より順次販売を開始する。（販売開始日、販売価格は取扱い各社にお問い合わせのこと。）
■Find Xシリーズの最新機種
革新的なカメラシステムを特長とするハイエンドスマートフォン、Find Xシリーズの最新機種OPPO Find X9は、スウェーデンの名門カメラメーカーHasselbladとの共同開発による高性能カメラシステムを引き続き搭載し、マルチスペクトルカメラの採用で、リアルを極めた自然な色再現を可能にする。
OPPO史上最大級の7,025ｍAh大容量バッテリーや、日本で初めてのスマートフォンへの採用となる最新のCPU、MediaTek Dimensity 9500を搭載※1し、驚くほど滑らかに画面が操作できるColorOS 16も利用できる。
※1 2025年12月時点でのOPPO自社調べ。
気になる情報のスクリーンショットから自動的に内容を要約、タグ付け、分類をして保存、必要な時にいつでもキーワード検索から情報を引き出せるAIマインドスペース※2アプリも備え、最新のOPPO AI機能とともに、ハイエンドモデルにふさわしい卓越したスマートフォン体験を提供する。
2 本機能のご利用には、通信量に応じた通信料が発生する。
■約5,000万画素のカメラ、リアルな色彩表現マルチスペクトルカメラの計4眼カメラ搭載
約5,000万画素の３つの高画質カメラとマルチスペクトルカメラの計4眼カメラを搭載した。広角・超広角・望遠すべてに大型センサーを搭載し、Hasselbladと共同開発した画像処理方法で、どんな瞬間もプロ級の品質で切り取る。
広角カメラには、Sony LYT-808フラッグシップセンサーを採用し、光を取り込む量はOPPO Find X8と比較し約57%増加した。豊かなダイナミックレンジと繊細なハイライト表現で、光の階調まで丁寧に描写する。望遠カメラは、W型プリズム望遠カメラ構造により、焦点距離を稼ぎながらセンサーの大型化、カメラモジュールの小型化も実現。光学で最大3倍ズーム、AI補正で最大120倍までデジタルズームに対応し、遠くの被写体もまるで手が届くような鮮明さで捉えることができる。
超広角カメラは新しいコーティング素材を採用し、逆光下でもゴーストを効果的に抑制。画角を活かして、ダイナミックで印象的な写真を撮影できる。新たに搭載されたマルチスペクトルカメラは、9つのスペクトルチャンネルを持ち、画像を48ゾーンに分割して色温度を検知。OPPO独自のLUMOイメージエンジンがゾーンごとに最適な補正を行い、夕暮れや複雑な照明環境でも、リアルに色を再現する。
音声と一緒に撮影前後の数秒間を記録できるモーションフォトは、解像度が4Kまで向上。あらゆるフレームが鮮明で、好きな瞬間をカバー写真として自由に選べるほか、SNS投稿にも活用できる。4K 120fps Dolby Vision動画撮影も可能で、明暗差の大きいシーンも、プロレベルに豊かに表現。 OISとEISのデュアル手ブレ補正により、動きの激しいシーンから、スローモーションまで、より滑らかで安定した撮影が可能になる。シャッターを押し続けて連写が可能なライトニングスナップでは、10枚/秒の超高精細連写と進化したモーション検出で、激しいアクションもくっきり捉える。
■「OPPO Find X9」製品情報
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
・立体クッションで快適！デスクワークの疲れを軽減する肉厚クッションチェア
・ケーブル保護とつまずきを防止！床用ケーブルモール
・地域の未来を拓く味と技の饗宴！九州の“食”が集結した「九州シェフズクラブ 大分県イベント in GINZA SIX」
・寝ながら作業革新！クランプ式アームスタンド
■Find Xシリーズの最新機種
革新的なカメラシステムを特長とするハイエンドスマートフォン、Find Xシリーズの最新機種OPPO Find X9は、スウェーデンの名門カメラメーカーHasselbladとの共同開発による高性能カメラシステムを引き続き搭載し、マルチスペクトルカメラの採用で、リアルを極めた自然な色再現を可能にする。
OPPO史上最大級の7,025ｍAh大容量バッテリーや、日本で初めてのスマートフォンへの採用となる最新のCPU、MediaTek Dimensity 9500を搭載※1し、驚くほど滑らかに画面が操作できるColorOS 16も利用できる。
※1 2025年12月時点でのOPPO自社調べ。
気になる情報のスクリーンショットから自動的に内容を要約、タグ付け、分類をして保存、必要な時にいつでもキーワード検索から情報を引き出せるAIマインドスペース※2アプリも備え、最新のOPPO AI機能とともに、ハイエンドモデルにふさわしい卓越したスマートフォン体験を提供する。
2 本機能のご利用には、通信量に応じた通信料が発生する。
■約5,000万画素のカメラ、リアルな色彩表現マルチスペクトルカメラの計4眼カメラ搭載
約5,000万画素の３つの高画質カメラとマルチスペクトルカメラの計4眼カメラを搭載した。広角・超広角・望遠すべてに大型センサーを搭載し、Hasselbladと共同開発した画像処理方法で、どんな瞬間もプロ級の品質で切り取る。
広角カメラには、Sony LYT-808フラッグシップセンサーを採用し、光を取り込む量はOPPO Find X8と比較し約57%増加した。豊かなダイナミックレンジと繊細なハイライト表現で、光の階調まで丁寧に描写する。望遠カメラは、W型プリズム望遠カメラ構造により、焦点距離を稼ぎながらセンサーの大型化、カメラモジュールの小型化も実現。光学で最大3倍ズーム、AI補正で最大120倍までデジタルズームに対応し、遠くの被写体もまるで手が届くような鮮明さで捉えることができる。
超広角カメラは新しいコーティング素材を採用し、逆光下でもゴーストを効果的に抑制。画角を活かして、ダイナミックで印象的な写真を撮影できる。新たに搭載されたマルチスペクトルカメラは、9つのスペクトルチャンネルを持ち、画像を48ゾーンに分割して色温度を検知。OPPO独自のLUMOイメージエンジンがゾーンごとに最適な補正を行い、夕暮れや複雑な照明環境でも、リアルに色を再現する。
音声と一緒に撮影前後の数秒間を記録できるモーションフォトは、解像度が4Kまで向上。あらゆるフレームが鮮明で、好きな瞬間をカバー写真として自由に選べるほか、SNS投稿にも活用できる。4K 120fps Dolby Vision動画撮影も可能で、明暗差の大きいシーンも、プロレベルに豊かに表現。 OISとEISのデュアル手ブレ補正により、動きの激しいシーンから、スローモーションまで、より滑らかで安定した撮影が可能になる。シャッターを押し続けて連写が可能なライトニングスナップでは、10枚/秒の超高精細連写と進化したモーション検出で、激しいアクションもくっきり捉える。
■「OPPO Find X9」製品情報
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・傷・汚れに強い！シンプルな布張りオフィスチェア
・立体クッションで快適！デスクワークの疲れを軽減する肉厚クッションチェア
・ケーブル保護とつまずきを防止！床用ケーブルモール
・地域の未来を拓く味と技の饗宴！九州の“食”が集結した「九州シェフズクラブ 大分県イベント in GINZA SIX」
・寝ながら作業革新！クランプ式アームスタンド