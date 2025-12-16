赤ちゃんと姉妹のような関係になったわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万2000回再生を突破し、「尊すぎる」「微笑ましい」「仕事の疲れも吹っ飛ぶわ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんが苦手だった犬→女の子が2歳になった現在…まるで『本当の姉妹』のような光景】

赤ちゃんが苦手なわらびちゃん

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」の投稿主であるご夫婦は、柴犬の『こむぎ』ちゃん、『わらび』ちゃんの日常を紹介しています。

柴犬は誇り高くマイペースな気質のため、子供が苦手なケースも少なくありません。実際、わらびちゃんも、子供と接することがあまり好きではなかったそうです。

ところが、ご夫婦の間に『ひより』ちゃんという女の子が生まれると、わらびちゃんは少しずつ成長していきました。初めは近寄ろうとしなかったものの、毎日一緒にいるうちに、とても大切な妹となったのです。

もともと室内で過ごすことが好きなわらびちゃんですが、今ではひよりちゃんとの添い寝が習慣に。これまで以上に、室内でまったり過ごすことが多くなったといいます。

朝の二度寝から昼寝まで一緒♡

ドタバタしがちな朝、わらびちゃんはひよりちゃんと一緒にクッションの上で二度寝を楽しんでいることが多いのだそう。時間になると、ひよりちゃんを舐めて起こそうとするのだそうです。一緒に寝るのは幸せだけれど、妹の生活習慣の乱れも気になるのかもしれません…！

ちなみに、こむぎちゃんは外で過ごすのが好き。わらびちゃんとひよりちゃんが室内で寝ている間、ベランダで日光浴をするのがお決まりなのだとか。

もちろん、ひよりちゃんもわらびちゃんのことが大好きだといいます。わらびちゃんと添い寝をすると機嫌が良くなるため、お昼寝のグズリ対策にもなっているそうです。

今では姉妹のような関係に…

とはいえ、わらびちゃんが大きな物音に驚いて飛び起きてしまうこともあります。そんなとき、ひよりちゃんはわらびちゃんを逃がさないようギュッと抱きしめて抑え込むそうです。それでもわらびちゃんが逃げてしまうと、途端に悲しそうな表情に…。

お互いに愛情を育みながら育ってきたわらびちゃんとひよりちゃんは、今では本当の姉妹のようになりました。これからも、2人が穏やかな時間を過ごせるよう願ってやみません。

この投稿には「姉妹一緒に寝ている姿が愛おしい」「本当に優しい子ですよね」「心が温かくなりました」などの温かなコメントが寄せられています。

ご家族の微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」の他の投稿からチェックすることができます！

