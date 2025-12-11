ごはんが進む！1人分約200円、たった3工程で誰でも簡単に作れる「ピリ辛中華あん」節約レシピ

「自炊ハードルを地の果てまで下げにいく」をモットーに、インスタグラム（@oyone.gram）、TikTok（@oyoneyone）など総フォロワー数約40万人突破のSNSで、ラクに作れてちゃんとおいしい“爆速レシピ”を多数紹介しているおよねさん。最近では「ヒルナンデス！」（日本テレビ系）などメディアでも活躍しており、著書『禁断の爆速ごはん ここまでやっちゃう100レシピ』（主婦の友社）は7刷も重版を果たすなど話題を集めています。

そんなおよねさんに、まだどこにも見せていない、爆速＆手間抜きオリジナルレシピを「食材を買うのにかかった金額」とともにご紹介いただくFRaU web連載「およねの革命的！爆速レシピ」。

（※購入店舗、地域、タイミングによって金額が前後する可能性があります。また調味料の価格は含んでおりません）

2025年12月は、1人分たったの約200円で作れる「豚こまと豆苗のピリ辛中華あん」節約レシピをお届け。

1人分たったの約200円！

「『豆苗』って金額が全然ブレない！ シャキシャキとした食感が美味しいのはもちろんですが、安価で、かつ自宅で水につけておけばもう1回ぐらい収穫して食べられる最高の食材ですよね！ 物価高の今、この食材をうまく活用できると結構強いのでは!? と思い、今回豆苗を使った『豚こまと豆苗のピリ辛中華あん』レシピを考案してみました」

「12月というと、クリスマスや忘年会、子供たちの冬休みが始まったりと、イベントが目白押し。ケーキやプレゼント、それ以外にも様々な場面で出費がかさむタイミングでもありますし、私自身時間が無い中『とりあえず子どもたちのご飯を作っておかなきゃ！』とバタバタすることも……。

だからこそ、おうちごはんは少しでも安価に抑え、時短に。そして、どんどんご飯が進むようなちゃんと美味しいご飯を作りたいですよね。

今回のレシピで登場する豚こまも安価ですし、豆苗も火の通りが早く時短が叶います！ 2人分でなんと約400円！ 1人分ならその半分の約200円ほどで作れちゃうんです。

ピリ辛な味わいなのでごはんのおかずとしてもピッタリ！ 我が家の子供たちもバクバク食べてくれました。

作る上でのポイントは、『豆苗は最後に入れる』こと。

はじめから入れてしまうとくたっとなりすぎてしまうので、食感を残すためにも豆苗は最後に。余熱で火を通す程度でOKです！

あとはもう、コツがないほど簡単に作れる！っていうのがポイントみたいなものなので（笑）、今晩のおかずに困った時にでも、ぜひお気軽に試してみてください！」

1人分たったの約200円！「豚こまと豆苗のピリ辛中華あん」

◆材料（2人前）

豚こま切れ肉 … 150g

豆苗 … 1袋

しめじ … 1/2パック

ごま油 … 小さじ1

塩…少々

【調味料A】

水 … 150ml

鶏ガラスープの素 … 小さじ1

醤油 … 小さじ1

砂糖 … 小さじ1/2

オイスターソース … 小さじ1

コチュジャン … 小さじ1

片栗粉 … 小さじ2（とろみづけ）

作り方

1．フライパンにごま油を入れて中火で熱したら、豚こま肉を入れ軽く塩を振り、火が通るまで炒める。＜A＞を混ぜ合わせておく。

2．しめじをほぐしながら入れて1分ほど炒めたら、＜A＞と豆苗の1/2の量を入れ1分ほど加熱する。

3．皿に盛り、残りの豆苗を加えて完成。

およねさんの爆速＆節約レンチンレシピで、安い！ 簡単！ 美味しい！を噛み締めましょう〜！

もっちもち！チヂミが1人分たった約180円！フライパン1つで誰でも作れる簡単「爆速レシピ」