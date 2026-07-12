東京・秋葉原のメイドカフェ「アキバ絶対領域」のメイド「あむ」さんは、他のメイドには真似できない高度な技術をもっている。それは「ケチャップアート」だ。秋葉原のメイドカフェといえば、メイドがオムライスにケチャップで「萌え〜」などと描くのが定番のパフォーマンスになっている。ところが、あむさんは一味違う。リクエストがあれば、オムライスにアニメのキャラを描いてしまうのだ。しかも、とんでもなく上手いのであ