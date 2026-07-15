ザクザクとした食感にピスタチオのグリーンの断面。海外のインフルエンサーが2023年の年末にTikTokへ投稿したことをきっかけに世界中で話題となったドバイチョコレートだが、韓国や日本で驚くべき進化を遂げている。そこで本誌は、様々な形に進化を遂げるドバイチョコスイーツの調査を行った。【1】K-POPアイドルが火付け役となり日本のコンビニでも販売開始した「ドバイチョコ餅」セブンイレブンは6月に新作スイーツとして、「ド