トランプ米大統領は、ベネズエラ沖で石油タンカーを拿捕（だほ）したと明らかにした/Pam Bondi/X

（CNN）トランプ米大統領は10日、米国がベネズエラ沖で石油タンカーを拿捕（だほ）したと明らかにした。米政権はこのところベネズエラのマドゥロ大統領の退陣を狙って同国への圧力を強めており、両国の間で緊張がさらに高まる恐れがある。

トランプ氏は「これまでに拿捕したタンカーの中で一番大きいものだ」と語った。詳細は明らかにせず、「極めて正当な理由」で拿捕したと述べるにとどまった。タンカーに積載された石油については「我々が保管する」と説明した。

トランプ氏はタンカーの所有者については明らかにしなかった。この件に詳しい情報筋によると、タンカーはキューバに向かっていたという。

米国はここ数カ月、カリブ海に多くの兵士と空母打撃群を展開し、麻薬密輸船とされる船舶を攻撃するなどしてマドゥロ政権に圧力をかけている。米軍はこれまでに麻薬密輸船とされる船舶23隻を攻撃し、乗船していた87人を殺害した。トランプ氏はベネズエラに地上攻撃を間もなく行うことを繰り返し示唆している。

CNNは以前、米政権高官2人と別の情報筋の話として、米政権はマドゥロ氏が追放された場合の計画を練っていると報じた。

マドゥロ氏は10日の演説で、すでに流れていた米国によるタンカー拿捕のニュースについては言及しなかった。

米国のボンディ司法長官はX（旧ツイッター）に動画を投稿した。動画には、武装した隊員がヘリコプターから船に降下し、銃を構えて甲板を移動する様子が捉えられていた。ボンディ司法長官によれば、連邦捜査局（FBI）や国土安全保障省、沿岸警備隊が戦争省の支援を受けて、ベネズエラとイランから制裁対象の原油を輸送するために使用されていたタンカーの押収令状を執行したという。