アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の開放や、核の脅威の排除などを条件にイランへの大規模攻撃を中止することに同意しました。アメリカのメディアが数日以内にもトランプ政権がイスラエルとともにイランへの大規模攻撃を計画していると報じていました。こうしたなか、トランプ大統領は日本時間の午前、SNSに「イランと中東諸国から、合意の大枠がほぼまとまったので攻撃を見合わせてほしいとの要請があった」としたうえで、