アメリカのベッセント財務長官のメモに、「やることリスト」として「日本円の購入」と書かれていたことがわかりました。ロイター通信が7月31日に撮影した写真にはベッセント長官のメモ帳に「ToDo（やること）」と書かれ、その下に「日本円を50億ドルから100億ドル相当購入する」と記されていました。日本円にして、約8000億円から1兆6000億円分に相当します。写真が撮影された31日はトランプ政権の閣議が開かれ、その一部が報道陣