【新劇場版 銀魂】 “絆” の物語を彩る6人のキャストコメント公開！
2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。アフレコを終えた日野聡、大塚芳忠ら、吉原桃源郷で繰り広げられる ”絆” の物語を彩る6人のキャストコメントが公開。さらに吉原でのそれぞれの姿を捉えた新場面写真が公開された。
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。連載が終了した今もなお、様々なメディアミックスにより多くのファンを楽しませ続け、愛され続けるコンテンツへと成長し続けている。
TVアニメで ”吉原炎上篇” が放送された2009年から16年を経て、新たに生まれ変わった本作のアフレコを終えた、吉原炎上篇の主要キャラクター6人を演じる、甲斐田裕子、三瓶由布子、井上喜久子、銀河万丈、日野聡、大塚芳忠よりキャストコメントが到着。あわせて6人の活躍を切り取った最新場面写真が公開された。
”吉原炎上篇” 改め『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』へ生まれ変わった本作のアフレコを終え、原作／TVアニメシリーズでもこの吉原炎上篇の物語で初登場し、要となるキャラクターを演じたキャスト6人のコメントが公開。
地下遊郭都市・吉原桃源郷を護る自警団「百華」の頭領・月詠役・甲斐田は、「月詠というキャラクターと吉原という舞台が初めて登場して、そこで生きる人たちが色々な背景を持ちながらも、戦って前へ進むための道を切り開く物語なので、色々な角度から、色々な人の心に刺さる物語だと思います。」と、どんな人にも刺さる吉原炎上篇の物語の魅力を語った。
万事屋にとってこの物語のきっかけとなる少年・晴太役・三瓶は「アフレコはすごい楽しかったです！演じている私も楽しかったので、お客さまにも楽しんで頂けると思います！」とアフレコの興奮冷めやらぬ中、想いを語り、「『銀魂』はやっぱり『銀魂』でした！」と久しぶりの『銀魂』の収録を振り返った。
吉原桃源郷最高位の花魁・日輪役・井上は、「銀魂ファンの方は勿論、初めて観られる方も思いっきり楽しめる映画になっていると思います！ 国境を越えて世界中の皆さんに『銀魂』のはちゃめちゃに面白くって素晴らしいエネルギーが届きますように。」と、既存のファンだけでなく新規の方や国内外のファンへ向けて想いを寄せた。
”夜王” と呼ばれ、吉原桃源郷を牛耳る鳳仙役、銀河万丈は、「『吉原炎上篇』には、社会的な強者と弱者、そして真っすぐな想い、本当の強さ、悲しみ―色んな要素が詰まっています。」とこの物語の魅力をコメント。
戦闘民族・夜兎族で宇宙海賊春雨の第七師団団長にして、神楽の兄・神威役・日野は、「『吉原炎上編』は、自分にとっても神威と出会えたとても大切なエピソードなので、懐かしさと感謝と、そして高い声まだ出るかなぁ〜？というちょっとした心配と（笑）、色々な想いで臨んでおりますので、是非公開をお楽しみ頂ければと思います。」と再び神威を演じた心境をコメントした。
そして、神威の部下で春雨第七師団副団長・阿伏兎役の大塚芳忠は、「長い間阿伏兎を演じてきました。気がつけば私も七十歳を過ぎてしまいましたが、その間銀魂の収録に向かう時はいつも「あぁ、またここに戻って来たな」と思ったものです。『銀魂』とは私と一緒に人生を重ねて来たものという想いをずっと持っています」と『銀魂』と共に歩んできたことを振り返り、「凄い阿伏兎が演じられたと自負しております。どうか楽しみにお待ち下さい。」と締めくくった。
さらに今回、各キャラクターたちが吉原桃源郷を舞台に繰り広げられる物語で躍動する姿を捉えた最新場面写真も公開。完全新作アニメで描かれる本作で躍動する各キャラクターたちにご期待いただきたい。
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
