野原みさえ主演アニメ放送決定 クレしん×ひろし本編コラボ「昼メシの流儀だゾ」3000円の豪華ランチ堪能
アニメ『クレヨンしんちゃん』と公式スピンオフアニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』がコラボレーションすることが決定した。野原みさえを主人公とした物語「野原みさえ 昼メシの流儀だゾ」が、13日よりテレビ朝日系（午後4時30分〜）で放送される。
【画像】ステーキや高級魚を爆食いする野原みさえ 『クレしん』場面カット
話題アニメ『野原ひろし 昼メシの流儀』は、しんのすけの父親・野原ひろしを主人公にした作品で、ひろしが「旨いメシ」を求めて、限られたお小遣いをやりくりしながら、こだわりにこだわり抜く男の食いざまを描いている。10月よりBS朝日で放送がスタートすると、思わず腹の鳴る飯テロ描写に加えて、臨場感あふれる食レポなどが話題となっている。
今回のコラボは『野原ひろし 昼メシの流儀』と同じ脚本家・モラルが担当。アニメ本編とコラボする形で「野原みさえ 昼メシの流儀だゾ」と題し、ひろしの妻でしんのすけの母親・みさえを主人公に、彼女の「家族も知らない１時間」を描く。
ひろし、しんのすけ、妹のひまわりを留守番に、ひとりでバーゲンに出向いたみさえ。無事に買い物を終えて、ちょうど昼メシどき…。目の前にはファミレスがあるが「せっかくひとりなんだから」と少し背伸びをすることに。ラーメン、カレー、パスタ…たくさんの魅力的なお店があり、迷いに迷うが、なんと意を決して高級店の扉を開ける。
昨夜の残り物を昼食にしているしんのすけたちへ罪悪感を抱きつつも、3000円の豪華ランチに舌鼓を打つが、そのとき、ひろしから着信が。《季節の野菜のテリーヌ》、《真鯛のポワレ レモンバターソース添え》、メインディッシュの《ローストビーフ》など、食べたことのない料理を前に笑顔の止まらないみさえ。一口食べると頭の中に現れる、臨場感あふれる豊かな《食レポ》ならぬ《妄想映像》が見どころとなる。
なお、『野原ひろし 昼メシの流儀』は19日の放送で最終回を迎える。
