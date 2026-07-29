桐蔭学園に勝利した大津イレブン【写真：編集部】THE ANSWER

地元・熊本を地震が直撃した翌日、大津が動揺を乗り越えて4強進出

by ライブドアニュース編集部

  • 高校サッカーインターハイで大津（熊本）が準々決勝を制し4強入りした
  • 地元・熊本で震度7の地震が発生した翌日に試合が行われ1-0で勝利した
  • 山城監督は選手の精神面ケアに全力で寄り添う姿勢を示したという
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