50th記念は黄金に輝く純金製「黒ひげ危機一発」剣も刺せる！
世界初！？ の黄金に輝く純金製「黒ひげ危機一発」ミニチュアフィギュアが登場！ ちゃんと剣も樽に刺せる！
☆純金製の「黒ひげ危機一発」フィギュアのイメージをチェック！（写真18点）＞＞＞
ユートレジャーより、タカラトミーの50周年を迎えたロングセラーパーティーゲーム「黒ひげ危機一発」とコラボレーションした世界初「純金ミニチュア 黒ひげ危機一発」を2025年12月3日（水）よりリリース。
ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋にて限定50体でお取り扱いされている。
このたびの新作は、「黒ひげ危機一発」50周年を記念して企画された、黒ひげ危機一発純金製ミニチュアフィギュア。
黒ひげを約16mm、樽を約16mmのサイズで純金を使用して再現。熟練したジュエリー職人による繊細な作りと、純金ならではの輝き、質感、重厚さを感じていただける。
「黒ひげ危機一発」らしく、ちゃんと樽に剣を刺せる仕様。剣は50周年にちなんで5本付属する。
黒ひげが飛ぶギミック等はないのでご注意を。
金属プレート付きの専用ディスプレイケースが付属し、シリアルナンバー付きとなっており、記念品としてはもちろんのこと、子どもの頃に遊んだ思い出とともにコレクションアイテムとしてもお楽しみいただける。
ユニークかつ超スペシャルな「黒ひげ危機一発」をぜひお迎えしてみてはいかがだろう。
（C）TOMY
