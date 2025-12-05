この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ばも、「デリカ今が買い！」S-AWC搭載の魅力を語る「欲しくないですか、これ？」

【デリカD:5オーナー必見】そのオイル漏れ、エンジンの寿命じゃないかも？ 20万km超えの過走行車で判明した意外な原因

チャンネル情報

デリカでキャンピングトレーラーを引いて子どもたちとアウトドアを満喫するばもがお届けする、デリカ、キャンピングカー、車中泊、温泉、などのフィールドを楽しむためのの情報を配信しています。ご依頼やお問い合わせはX（Twitter）のDMからご連絡下さい。https://x.com/vamo_TakaIke