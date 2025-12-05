デリカD:5はなぜ「都会でも最強」なのか？ミニバン選びで知らないと損する意外な魅力
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
デリカ乗りYouTuberの「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「デリカD:5は都会でも最強！車幅179cmの安心感とランエボ譲りの走りがスゴい理由」と題した動画を公開。オフロードやアウトドアのイメージが強い三菱・デリカD:5が、実は都会での使用においても非常に優れたミニバンであることを、独自の視点から解説した。
動画でばも氏は、デリカD:5が都会で便利な最大の理由として、その「絶妙な車幅」を挙げる。同氏によると、近年のミニバンは海外市場を意識して大型化する傾向にあり、全幅が1800mmを超えるモデルも少なくない。しかし、日本の道路や駐車場は昔の規格のままであり、特に都心部の裏道では「かなり狭い」のが実情である。
これに対し、デリカD:5の車幅は1800mmを下回る1795mmに設計されている。このわずかな差が、狭い道でのすれ違いや駐車時に大きな安心感をもたらすという。ばも氏は「（デリカは）ギリ1800いってないんですよ」「この駐車場入れられるかなと思って入れてみると、意外にドアも開くみたいなね。そういうことがある」と、実体験に基づいたメリットを語った。
さらに、都会での運転を楽しくさせる要素として「ランエボ譲りの走り」を指摘。氏が所有する前期モデルには、スポーツセダン「ランサーエボリューション」の技術を応用したマグネシウム合金製のパドルシフトが搭載されている。これにより、ミニバンでありながらスポーティな変速操作が可能で、首都高速道路のようなカーブが続く道でも運転を楽しめるという。この豪華なパドルシフトは後期モデルでは小型化されており、前期モデルならではの特権であると強調した。
本動画は、デリカD:5が持つアウトドア性能だけでなく、日本の交通事情に根差した実用性という、もう一つの魅力を浮き彫りにしている。ミニバン選びにおいて、スペック上の広さだけでなく、日常的な取り回しの良さも重要な判断基準となりそうだ。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
デリカでキャンピングトレーラーを引いて子どもたちとアウトドアを満喫するばもがお届けする、デリカ、キャンピングカー、車中泊、温泉、などのフィールドを楽しむためのの情報を配信しています。ご依頼やお問い合わせはX（Twitter）のDMからご連絡下さい。https://x.com/vamo_TakaIke