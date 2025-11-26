【ディズニーストア】『ズートピア2』からインスパイアされたコレクションに注目！
12月5日（金）公開のディズニー映画最新作『ズートピア２』からインスパイアされた新コレクションを、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで11月28日（金）より順次発売される。
＞＞＞『ズートピア2』アイテムをチェック！（写真11点）
『ズートピア2』は、12月5日（金）劇場公開の、世界が絶賛したディズニー映画の金字塔『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市 ”ズートピア” に突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出す。
頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニック―
正反対なふたりの絆が今試される。
そんな『ズートピア2』からインスパイアされた新コレクションがディズニーストアに登場。作品らしさが詰まったカラフルでポップな色使いで、ジュディ・ホップスとニック・ワイルドのお馴染みのバディをはじめ、魅力あふれる個性豊かなキャラクターが大集合。『ズートピア2』の世界観を心ゆくまで楽しめるコレクションだ。
ラインナップは、ぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンを中心に、日常使いしやすい雑貨類も豊富に展開。ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンには、ジュディ、ニックに加え、ゲイリー・ダ・スネーク、ニブルズ・メープルスティック、パウバートなどの注目の新キャラクターが仲間入り。お気に入りのキャラクターと一緒に映画をお楽しみいただくのもおすすめだ。
そのほか、ステンレスボトルやエコバッグ、ミニタオルなど、デイリーユースにぴったりな雑貨もご用意されている。
さらに、シークレットアイテムからは、キャラクターのユニークな表情が可愛い全7種のキーチェーンが登場する。
そして、「ズートピア」シリーズの「うるぽちゃちゃん」ぬいぐるみも初登場。ジュディ、ニックをはじめ、クロウハウザー、フィニック、フラッシュなどのお馴染みのキャラクターから、『ズートピア2』の新キャラクターまで勢揃い。各キャラクターの細部までこだわった衣装がポイントで、コレクター心をくすぐるラインナップとなっている。
（C） Disney
（C） 2025 Disney Enterprises, Inc.
