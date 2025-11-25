¡Ö¤¢¤Î¥¤¥«¥¥ó¥°¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¹ÔÀ¯¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¡ÄÊÆ¡¦±Ñ´Æººµ¡´Ø¤â¡Ö½ÅÂç¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¡ÈÀµÅö²½¡É¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ²æ¡¹¤ÎÀÇ¶â¤¬¡Ä¡×
¡¡11·î19Æü¤ËÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¡¢ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®¤Ë½êºß¤¹¤ë¡Ö¥¤¥«¤Î±Ø¤Ä¤¯¥âー¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á´Ä¹13¥áー¥È¥ë¤ÎµðÂç¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡Ö¥¤¥«¥¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥«¥¥ó¥°¤Ï2020Ç¯6·î¤Ë¥³¥í¥ÊÎ×»þ¸òÉÕ¶â2500Ëü±ß¤òÍÑ¤¤¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Åö½é¡ÖÀÇ¶â¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿»ö¼Â¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó7Ëü¿Í¤ÎÍèË¬¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¡¢¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì£¶²¯±ß¡×¡ÖÀëÅÁ¸ú²Ì18²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦¼«¼£ÂÎ»î»»¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÎÀÇ¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¤¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÂ¼¾å¤æ¤«¤ê»á¤Ïµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¡£¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï²Ê³ØÅªº¬µò¤ò·ç¤¤¤¿¡È¿ô»ú¤À¤±¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì¡É¤Ë¶á¤¤¡×¡£Â¼¾å»á¤¬¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯――¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥¤¥«¥¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«
¡¡Ê¸¤Îµ»ö¤Ï¡¢¥¤¥«¥¥ó¥°ÀßÃÖ¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î¹½À®¤Ï¡ÖÈãÈ½¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»¿ÈÝ¤¬Âç¤¤¯Ê¬¤«¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥«¥¥ó¥°¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥¤¥«¥¥ó¥°¤ÏËÜÅö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ºÇ¤âÄ¾´¶Åª¤ËÌäÂê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì£¶²¯±ß¡¦ÀëÅÁ¸ú²Ì18²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦¼«¼£ÂÎ»»Äê¤Î¿®ÍêÀ¤Ç¤¢¤ë¡£µ»ö¤Ç¤Ï¤³¤Î¿ô»ú¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢À®¸ù¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ñ¸÷·ÐºÑ¸ú²Ì¤Î»»Äê¤Ë¤Ï½ãÁý¸ú²Ì¤ÈÅ¾´¹¸ú²Ì¤Î¶èÊÌ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£½ãÁý¸ú²Ì¤È¤Ï¡È¤½¤Î»ÜÀß¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐË¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡É¤Ë¤è¤ë»Ù½Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¾´¹¸ú²Ì¤È¤Ï¡ÈËÜÍèÊÌ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¿Í¡É¤ÎÎ®Æþ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¶èÊÌ¤¬·çÍî¤¹¤ë¤È¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤Ï»»Äê¤ÎÁ°Äó¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤ò·ç¤¤¤¿¡È¿ô»ú¤À¤±¤ÎÀ®¸ùÊª¸ì¡É¤Ë¶á¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¹ñÎ©¸ø±à¶É¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢¸ø±àË¬Ìä¼Ô¤ÎÁí»Ù½Ð³Û264²¯¥É¥ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ö»Ù½Ð³Û¤¬¸ÛÍÑÁÏ½Ð¡¦½êÆÀÁý²Ã¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÃíµ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡ÊNPS, 2023¡Ë¡£´Ñ¸÷·ÐºÑ¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ë¤Ï¡¢ÉôÌçÊÌ¾è¿ô¡¦ÃÏ°èÆâÄ´Ã£Î¨¡¦¸ÛÍÑµÛ¼ýÎÏ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Íí¤à¤¿¤á¡¢Ã±½ã¤Ê¡È¾ÃÈñ³Û¡á·ÐºÑ¸ú²Ì¡É¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì»î»»¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î³Ø½Ñ¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö×ó°ÕÀ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯³°Éô¸¡¾Ú¤¬º¤Æñ¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»ö¤¬¼¨¤¹·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥«¥¥ó¥°¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎÏÀÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¸òÉÕ¶â¤Î¸¶»ñ¤ÈÀ©ÅÙÌÜÅª¤È¤ÎÐªÎ¥¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥«¥¥ó¥°¤Î¸¶»ñ¤Ç¤¢¤ëÃÏÊýÁÏÀ¸Î×»þ¸òÉÕ¶â¤Ï¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¡¢ÃÏ°èÀ¸³è°Ý»ý¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î²óÉü¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥«¥¥ó¥°¡á¹±µ×Åª´Ñ¸÷¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Î·úÀß¤¬¤³¤ÎÌÜÅª¤ÈÀ°¹ç¤¹¤ë¤«¤Ï¶¯¤¤µ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£
£·Ëü¿Í¤ÎÍèË¬¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î½ãÁý¡©¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¡©
¡¡ÃÏ°èÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤ÎÏÀÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÊú¤¨¤ëº¬ËÜÌäÂê¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¡¢µù¶È¿êÂà¡¢¹âÎð²½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÃ±ÂÎ¤Ç¤Ï¹½Â¤ÌäÂê¤Î²ò·è¤ÈÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¡£´Ñ¸÷°ìËÜÂÂÇË¡¤Î´í¸±À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¸¦µæ¤ÏÂ¿¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢µ»ö¤Ë¤Ï¤½¤Î»ëÅÀ¤¬·çÍî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢ÍèË¬¼Ô¿ô7Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Î°·¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¶å½½¶åÏÑ¼þÊÕ¤Ï½¾Íè¤«¤é´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÃÏ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿ÌºÒ¸å¤Ï¡È»Ù±ç´Ñ¸÷¡É¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬´Ñ¸÷Ä£¤Î»ñÎÁ¤Ë¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê´Ñ¸÷Ä£¡ÖÈïºÒÃÏ´Ñ¸÷¤ÎÆ°¸þ¡×2022Ç¯¡Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢£·Ëü¿Í¤ÎÍèË¬¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î½ãÁý¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÀßÃÖ¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡°Ý»ý´ÉÍý¥³¥¹¥È¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¡£¼ÇÀ¸Îô²½¤ÏÍèË¬¼ÔÁý¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°Ý»ýÈñÁýÂç¤ÎÃû¸õ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ïºî¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¥Ôー¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢°Ý»ýÈñ¤¬¾Íè½Å²Ù¤Ë¤Ê¤ëÎã¤¬²¤½£¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ÔÀ¯¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê
¡¡¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¸ø¶¦¸òÉÕ¶â¤òÀ©ÅÙÌÜÅª¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¸å¡¢¥¤¥«¥¥ó¥°¤Ï¡È¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡É¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¸å¤ËÏÀÍýÉÕ¤±¤¿¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸åÉÕ¤±ÏÀÍý¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹ÔÀ¯¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤ËÈ¿¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤À¡£
¡¡ÀÇ¶â¡¦¸òÉÕ¶â¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÜÅªÅ¬¹çÀ¡×¡Ö¼êÂ³¤¤ÎÀµÅöÀ¡×¡ÖÀâÌÀÀÕÇ¤¡×¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×¡ÖºÆ¸½²ÄÇ½¤ÊÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸å¤ËÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤òÀµÅö²½¤¹¤ëº¬µò¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Î¸ú²Ì¤¬²¾¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸òÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤ò°ïÃ¦¤·¤¿»Ù½Ð¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¡¢¹ÔÀ¯¸¶Íý¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ç½ÅÐÄ®¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì6²¯±ß¡×¡ÖÀëÅÁ¸ú²Ì18²¯±ß¡×¤¬ËÜÅö¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢À©ÅÙÌÜÅª¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿»Ù½Ð¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¸ø¶â¤Î»ÈÍÑ´ð½à¤¬º¬Äì¤«¤éÊø²õ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÖÏÃÂêºî¤ê¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¸òÉÕ¶â¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤µ¤¨À¸¤¸¤ë¡£¹ÔÀ¯¤Ï¡È·ë²Ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ÇÎÉ¤·¡É¤ÏÏÀ³°¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¼êÂ³¤¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ÉÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤³¤½¤¬Ì±¼ç¹ñ²È¤Î¸ø¶¦ºâÀ¯¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÏÀÅÀ¤À¡£
¡¡³¤³°¸¦µæ¡¦´ÆººÊó¹ð¤Ë¤Ï¡¢¸ø¶¦¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¦Ê¸²½´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ¤Î´Ø·¸¤òÉ¾²Á¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÃßÀÑ¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¸²½°ä»º´Ñ¸÷¤Î·ÐºÑ¼Â¾Ú¸¦µæ¡ÊCerisola & Panzera, 2024¡Ë¤Ï¡¢Íø±×¤ÈÉé¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÆ±»þ¤Ë°·¤¤¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷¤Î¼Â¸½¤Ë¤ÏÃÏ°è¤ÎµÛ¼ýÎÏ¡¦´Ä¶Éé²Ù¡¦°Ý»ý´ÉÍýÈñÍÑ¤ÎÁí¹çÅªÉ¾²Á¤¬É¬Í×¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤ë¡£
ÊÆ±Ñ´Æººµ¡´Ø¤â½ÅÂç¥ê¥¹¥¯¤È¸«¤Ê¤¹ÌäÂêÅÀ
¡¡¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÀßÃÖ¤¬¡ÈÌÜÀè¤ÎÏÃÂê¡É¤òºî¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤À¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊºâÀ¯¡¦´Ä¶¡¦½»Ì±Éé²Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÏ°è¼«ÂÎ¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤ëÎã¤¬Â¿¤¤¡£²¤½£°Ñ°÷²ñ¡ÊEU, 2019¡Ë¤âÆ±¼ñ»Ý¤Î·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø¶¦»Ù½Ð¤Î´ÆººÀ©ÅÙ¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·³Ê¤Ç¤¢¤ë¡£±Ñ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¤Î´Æººµ¡´Ø¤Ï¡Ö¸òÉÕ¶â¤ÎÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤¬¸åÉÕ¤±¤ÎÀ®²ÌÉ¾²Á¤ÇÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¡×¾õ¶·¤ò½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤ß¤Ê¤¹¡£Cascade Public Media¡Ê2023¡Ë¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê¸òÉÕ¶â¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¡¢´Æºº´ð½à¤ÎÉÔÈ÷¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤Î·çÇ¡¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ê£¿ô¼«¼£ÂÎ¤ò²þÁ±»ØÆ³¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¤È´ÆººÊó¹ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥¤¥«¥¥ó¥°¤ò¡ÈÀ®¸ùÎã¡É¤È¤ß¤Ê¤·¡¢ËÜÍè¤ÎÀ©ÅÙÌÜÅª¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿¸òÉÕ¶â»ÈÍÑ¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÂÖÅÙ¤Ï¡¢³Ø½ÑÅª¤Ë¤â¹ÔÀ¯Åª¤Ë¤âÂÅÅöÀ¤ò·ç¤¡¢¹ÔÀ¯±¿±Ä¤Î¿®Íê¤òº¬Äì¤«¤é¶¼¤«¤¹¡£
¡¡¸ø¶¦ºâÀ¯¤Î´ðËÜ¸¶Â§¤Ï¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶â¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÉéÃ´¤òÈ¼¤¦ºâ¸»¤ò¡¢À©ÅÙÌÜÅª¤Ë¹çÃ×¤·¤¿·Á¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö¸òÉÕ¶â¤Ë¤è¤ëµðÂç¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬´Ñ¸÷µÒ¤ò¸Æ¤Ó¸ú²Ì¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë»ÑÀª¤¬¹¤¬¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÖÏÃÂêºî¤ê¡×¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¸ø¶â¤òÅêÆþ¤·¡¢ËÜÍèÍ¥Àè¤¹¤Ù¤°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦ËÉºÒ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¹¹¿·¤È¤¤¤Ã¤¿´ð´´Ê¬Ìî¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Â°×¤ÊÀ®¸ùÊª¸ì
¡¡¥¤¥«¥¥ó¥°¤Ï¡¢¤à¤·¤í¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÌÜÅª³°»Ù½Ð¤¬·ë²ÌÅª¤Ë¹ÎÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¡É¤òÏªÄè¤µ¤»¤¿»öÎã¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£Í½»»¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ëÀÇÉéÃ´¤Ï¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è¤«¤éÀ¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ø¶¦»Ù½Ð¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤ÏËÜÍè¡¢¹â¤¤¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£´Ñ¸÷¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¯ºöÌÜÅª¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤¬Çö¤¤»ö¶È¤Ëµð³Û¤ÎÀÇ¶â¤òÅê¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¡Ö¶ÛµÞÀ¡×¡ÖÉ¬Í×À¡×¡ÖÂåÂØ²ÄÇ½À¡×¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÉ¾²Á¼´¤è¤ê¤â¡ÈÏÃÂêÀ¡É¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿È½ÃÇ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÈ¯Å¸¤òÁË³²¤¹¤ë¡£
¡¡¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÃ±È¯¤ÎÅê»ñ¤¬°ì»þÅª¤ÊÏÃÂê¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹´üÅª¤ÊÃÏ°è¿¶¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í´Ñ¸÷Ä£¤Ï¡¢¡Ö´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡Ö±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È·¿¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÏÃÂêÀ¤¬¼º¤ï¤ì¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê´Ñ¸÷Ä£¡Ö´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡×2023¡Ë¡£¥¤¥«¥¥ó¥°¤âÆ±¤¸¤À¡£¥¤¥«¥¥ó¥°¤È¤¤¤¦¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¡¢¿¿¤ËÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤Ë»ñ¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°Â°×¤ÊÀ®¸ùÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¹ÔÀ¯¤¬Åö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÎ¨Ä¾¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢À©ÅÙ°ïÃ¦¤Î·Ð°Þ¤òÀµ³Î¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë²æ¡¹¤ÎÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤«
¡¡¤½¤â¤½¤â¥¤¥«¥¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤¬µ¯¤¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÀÇÉéÃ´¤ä¼Ò²ñÊÝ¾ãÉéÃ´¤¬¹â¤¤Ãæ¡¢¤¢¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë²æ¡¹¤ÎÀÇ¶â¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Îµ¿Ìä¤ÈÅÜ¤ê¤¬°ìÄê¿ô¤Î¹ñÌ±¤Î¿´¤Ë¼«Á³¤ÈÍ¯¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤Î¤´¤¯¿¿¤ÃÅö¤Ê´¶³Ð¤³¤½¡¢¸ø¶¦ºâÀ¯¤ò»Ù¤¨¤ëÅÚÂæ¤Ç¤¢¤ë¡£¹ÔÀ¯¤¬À©ÅÙÌÜÅª¤«¤é°ïÃ¦¤·¤¿»Ù½Ð¤ò¹Ô¤¤¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤¹¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸²á¤Á¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬²¼¤¬¤êÂ³¤±¡¢¹ñÌ±ÉéÃ´¤À¤±¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤òÀ®¸ù¤Ë¸«¤»¤«¤±¤ëÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸í¤ê¤ò¸í¤ê¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ëÍ¦µ¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥¤¥«¥¥ó¥°¤Ï¡¢À®¸ù¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÇ¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¸í¤Ã¤¿¤È¤¡¢Ã¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸¡¾Ú¤·¡¢¤É¤³¤ÇÀþ¤ò°ú¤¯¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨Ä¾¤¹¤¿¤á¤Î¶µ·±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¸ø¶¦ºâÀ¯¤Î¿®Íê¤Ï¡¢°ìÅÙ¼º¤ï¤ì¤ì¤Ð¼è¤êÌá¤¹¤Î¤ËÄ¹¤¤Ç¯·î¤òÍ×¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î»öÎã¤«¤éÆ³¤¯¤Ù¤·ëÏÀ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀÇ¶â¤òÌµÂÌ¤Ë»È¤¦¤Ê¡£¡×
¡¡¤½¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸¶Â§¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¹ÔÀ¯¤Ï·òÁ´¤Ê»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¹ñÌ±°ì¿Í°ì¿Í¤¬¹ÔÀ¯¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÌµÂÌ¤ÊÀÇÉéÃ´¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤ë¤³¤È¤òÉ®¼Ô¤Ï¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£