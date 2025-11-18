この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「【中国・ロシア・北朝鮮】もし東側が世界を支配したらどうなるのか？」と題した動画を公開。中国、ロシア、北朝鮮が連携し、西側中心の世界秩序に挑戦した場合に起こりうるシナリオを解説した。



すあし社長氏はまず、ウクライナ侵攻をきっかけにロシアと北朝鮮の関係が急速に接近した点を指摘する。長期化する戦争で兵器を消耗するロシアと、膨大な兵器を保有する北朝鮮の利害が一致。2024年6月にはプーチン大統領が24年ぶりに訪朝し、一方が武力侵攻を受ければ軍事援助を提供する「包括的戦略パートナーシップ条約」を締結した。これは事実上の軍事同盟の復活であるとすあし社長氏は解説する。中国は両国と「無制限のパートナーシップ」を築きつつも、直接的な軍事支援は避け、経済面でロシアを支える複雑な立ち位置にいるとした。



動画では、この三国が連携して西側に仕掛ける軍事シナリオを3段階で提示。第1フェーズは、サイバー攻撃と情報戦である。中国のハッカー集団がインフラを狙い、ロシアがGPS妨害や衛星攻撃で米軍の偵察能力を奪う。同時にSNSで偽情報を流し、西側諸国に「戦争反対」の世論を醸成させ、社会を混乱に陥れるという。



第2フェーズは「多方面作戦」だ。西側が混乱する中、中国が台湾を封鎖・侵攻し、北朝鮮が韓国や日本へ挑発行為を行い、ロシアが欧州のNATO加盟国に圧力をかける。これにより、米軍を「戦略的麻痺」状態に陥らせ、どの同盟国を守るかの選択を迫るのが狙いだとすあし社長氏は語る。そして最終フェーズでは、戦果を固定化した上で、核戦力で優位に立つ東側が西側に停戦を提案するというシナリオを描いた。



すあし社長氏は、このような世界では「主権的権威主義」が新たな政治思想となり、米ドルに代わる独自の金融・経済圏が構築される可能性にも言及。一方で、中露間の歴史的な不信感や、北朝鮮という不安定要素など、三国間の「亀裂」も存在すると指摘し、この架空のシナリオが現実になるかは西側諸国の行動次第であると締めくくった。



