今月１１日に結婚を発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香。婚姻届の証人になった人物を明かした。

１６日までに自身のインスタグラムを更新し「証人は、２人がしてくれました」。メンバーののっちとかしゆかだ。

「書き間違いしたら怖いから一応 って５枚分書いてもらったけ、結果、聖書が５枚完成」（原文ママ）と泣き笑いの絵文字をつける。「これはそのうちの１枚。近くで見守ってくれてる 守神様」とつづり、写真をアップした。

婚姻届にそれぞれの名前を書き、３人で持って記念撮影。「西脇綾香 １９８９年２月１５日」「樫野有香」「大本彩乃」とそれぞれ直筆のサインを記入した。

フォロワーは「まさか、見せていただけるなんて！！」「証人２人の名前も素敵」「署名まで豪華すぎる！！」と興奮していた。

あ〜ちゃんは１１日に一般男性との結婚を発表。お相手については「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているＢｅｓｔ Ｆｒｉｅｎｄであり、私のこと、Ｐｅｒｆｕｍｅのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と説明した。

年内いっぱいで「コールドスリープ」することを発表しているＰｅｒｆｕｍｅ。２年ぶりに大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場が決まり、活動休止前のラストステージになる。