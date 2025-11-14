この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

※プロモーションを含みます。

人気洗車系YouTuberのゆとり所長が、自身のチャンネルで『【アリエク最大級】独身の日11.11セール開催につき、その中から「3点」使ってみた！』と題した動画を配信。発言者のゆとり所長は、中国最大級の通販サイト・アリエクスプレス（AliExpress）の年間最大規模セール「独身の日（11.11）」に合わせて、実際に購入・愛用している注目3商品のガチレビューを繰り広げた。



今年11月11日午後5時から20日午後4時59分にかけて開催されるこの大セールについて、ゆとり所長は「最大規模ということで年間で一番値引き率が高いイベントみたいで、まあ、それだけ重要なイベントのようです」と、説明も交えながらポイントを解説した。特に同氏は「日本で買うより安いものも多く、アリエクならではのアイテムもある」と、お得度の大きさと独自商品ラインナップの魅力を強調している。



続いて、所長が実際に使ってみた商品を3つ紹介。まずは『Must Fuyi FY10』のサーモグラフィーカメラ。「真夏、真冬の車内など色々な温度を計測したくてゲットした」という本音に加え、「ブラックのモデルがAmazonで5、6万円と高価で、アリエクならお得に手に入った」と購入の決め手を明かした。使い勝手として「日本語表記に対応し、操作もシンプル。精度もほぼ同じだったので、ちゃんとした商品だと思う」と、その信頼性を評価している。



2つ目は伸縮式センサー付きルクスメーター（TA630B）。明るさ測定に便利な点を「ヘッドライトや植物の光量チェックにも使える」と紹介し、「センサーが伸ばせて数値も手元で確認できるタイプはAmazonでも数千円高いけど、自分はそれが便利で選びました」とこだわりを語った。



3つ目はAI技術搭載ドラレコ『70mai 4K Omni』。フロント4K／リアフルHDの高画質＆360度回転カメラで、「証拠映像だけでなく、旅行の思い出用にも最適。『旅行の映像を綺麗に残したい人におすすめ』」とPR。さらに「AIによる自動追尾や話しかけるアシスタント機能、アプリ連携も通信がバッチリで他製品より扱いやすい」と語った。



動画の締めでは、「最大級のビッグセール ダブルイレブンでは値引き率も高いし、クーポンも配布されているのでこの機会にぜひ利用してみてください」と視聴者に呼びかけつつ、「私も数年前からよく利用してますけど、特に被害に遭ったこともないですからね」と自身の利用体験を紹介し、安心して購入できる点をアピールした。