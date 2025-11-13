¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤¬¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¡©¡¡LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆæ¡Ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÄ¾·â¤·¤¿
LS¡áLUXURY SPACE¤È¤·¤Æ¡¢VIPÃæ¿´¤Î¶õ´Ö¤òÍ¿¤¨¤¿¿¿¤Î¥·¥çー¥Õ¥¡ー¥«ー¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¢¤ë¡ÖLEXUS LS CONCEPT¡×¡£6ÎØ¥¿¥¤¥ä¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ¿Þ¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²ñ¾ì¤ÇÃ´Åö¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎËÜºê¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
LEXUS LS CONCEPT¥Áー¥Õ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー ËÜºêÀµµ¬¤µ¤ó
¡Ú²èÁü¡Û°ì¸«´ñÈ´¤Ë¤â¡©LS¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤ë
¢£¼¼Æâ¶õ´Ö¤Î¤¢¤êÊý¤«¤éÈ¯ÁÛ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°
ーー¤Ç¤ÏºÇ½é¤Ë¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡Ä¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤½¤â¤½¤â¤Ï¼¼Æâ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤«¤éÈ¯ÁÛ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ß¥Ë¥Ð¥ó·Ï¤Î¥·¥çー¥Õ¥¡ー¥«ー¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¥·ー¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤«¤é¾è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÎóÌÜ¤â2ÎóÌÜ¤ÎVIP¤â¡¢¥¹¥Ã¤È¥¹¥Þー¥È¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤ä´Ö¸ý¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«¡£¥ê¥ä¥¿¥¤¥ä¤ò¾®¤µ¤Ê2ÎØ¤È¤·¤¿¤Î¤â¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬Á°Äó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ÊLEXUS LS CONCEPT¥Áー¥Õ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー ËÜºêÀµµ¬¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡×
ーーVIP¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¤¤¶õ´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹â¤âÂç¤¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¡¢¤¸¤Ä¤ÏLM¤è¤ê¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤Î¾è¹ßÀ¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ê¤ÉºÇ¿·¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Äã¾²¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇØ¤ÎÄã¤¤¥¹¥êー¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¹¤¤¼¼Æâ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ーー¥¹¥êー¥¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢³Î¤«¤ËA¥Ô¥éー¤Î·¹¤¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í
¡ÖÀè¤Î¤È¤ª¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉ¬Á³¤«¤éÍè¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¡Êº¬ËÜÅª¡Ë¤Êµ¡Ç½Èþ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£VIP¤¬¾è¤ë¶õ´Ö¤Ï¹¤¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ï±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤è¥Í¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤«¤é¡¢»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤Ë¤·¤¿¥ï¥±¤Ç¤¹¡×
ーー¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë·Á¾õ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏºÇ¿·¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎÉ½¾ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öº£²ó¤Ï±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤â¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¤È¤ï¤«¤ëÉ½¾ð¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¥é¥¤¥È¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥«¥¿¥Á¤È¤·¤Æ¥¹¥Ô¥ó¥É¥ë¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¢£¥Ü¥Ç¥£¤ò3¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÊ¬¤±¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë
ーー¥µ¥¤¥ÉÌÌ¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥é¥¤¥ó¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤È¡¢¹â¤¤¥µ¥¤¥É¥·¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹
¡Ö¤³¤³¤â¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢¥·¥çー¥Õ¥¡ー¥«ー¤È¤·¤ÆVIP¤¬¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿Âç¤¤ÊÌÌ¤Ç¤Î¹½À®¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹¤¤ÌÌ¤À¤ÈÃ±¤Ê¤ë¥Ï¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Ê¤ÉÆ°¤¯¥â¥Î¤Ø¼´¤òÄÌ¤¹¹â¤µ¤Ë¥Ü¥Ç¥£¤Î¾å²¼¤òÊ¬¤±¤ë¥é¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ü¥Ç¥£¾åÉô¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢Æù¤òºï¤°¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎºÂ¤ê¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ーー¥ê¥ä¥¿¥¤¥ä¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ê¥Ê¥á¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤ë¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ー¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©
¡Öº£²ó¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¥ê¥ä¥¿¥¤¥ä¤ò2ÎØ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥«¥¿¥Þ¥ê¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤¿¥â¥Î¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÎÂ¦ÌÌÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤é¥ëー¥Õ¤ËÎ®¤ì¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Ü¥Ç¥£¿§¤Î¥¨¥ê¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥×¥í¥Æ¥¯¥¿ーÉôÊ¬¤ÎÊ¿¹Ô¤·¤¿3¤Ä¤Î¥Ñー¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤¤¼¼Æâ¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤¹¤ë¥¤¥áー¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
ーー¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡£º£²ó¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥ì¥¯¥µ¥¹Áü¤ò¼¨¤»¤¿¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Ï½¾Íè¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÈ¯ÁÛ¤ä¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¤È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥·¥çー¥Õ¥¡ー¥«ー¤òÄó°Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ーー³Î¤«¤ËLS¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ»Â¿·¤ÊÄó°Æ¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÆü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÒÊ¸¤È¼Ì¿¿¡á¤¹¤®¤â¤È ¤¿¤«¤è¤·¡Ó
