乃木坂46⼀ノ瀬美空＆川崎桜「TGC」初出演 出口夏希・岡崎紗絵ら出演者第5弾＆メインアーティスト第4弾解禁【TGC広島2025】
【モデルプレス＝2025/11/06】12月6日に広島グリーンアリーナにて開催される『ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下、TGC 広島 2025）より、出演者第5弾と、メインアーティスト第4弾が解禁された。
【写真】岡崎紗絵・出⼝夏希ら「TGC広島2025」第5弾出演者一覧
ゲストモデルには、バラエティー、CMに多数出演し、モデルとしても活躍する傍ら、ドラマ『なんで私が神説教』や、9⽉12⽇公開の映画『ブラック・ショーマン』など、話題作への出演が続く岡崎紗絵、雑誌「non-no」の専属モデルを務め、数々の企業のイメージキャラクターとしても活躍する⼀⽅、5⽉公開の映画『か「」く「」し「」ご「」と「』でのW主演や、2026年1⽉公開予定の映画『万事快調＜オール・グリーンズ＞』でのW主演を控えるなど、話題作への出演が絶えず、今注⽬を集める⼥優の出⼝夏希が登場。
また、雑誌『ViVi』の⼈気専属モデルで、多⽅⾯で活躍する“リアル10頭⾝な姫”村上愛花、さらに、秋元康⽒が総合プロデュースを務める⽇本の⼥性アイドルグループで、7⽉5⽇・6⽇の北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナを⽪切りに、全国7都市で全16公演・計26万⼈を動員する全国ツアーを完⾛した乃⽊坂46から、タレント、モデルなどマルチに活躍しており、今回がTGC初出演となる⼀ノ瀬美空、川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の出演が決定した。
ゲストには、Z世代に⼈気の「死ぬまで⻘春」をスローガンに掲げる“期限切れJK3⼈組クリエイター”で、YouTube登録者数は210万⼈を突破、バラエティにも度々出演するなど、タレントしても活躍の場を広げているくれいじーまぐねっと、キングオブコント史上最多エントリー数3,139組から勝ち上がり、『キングオブコント2024』では2年ぶり2回⽬の決勝進出を果たし、『第⼗回 上⽅漫才協会⼤賞』では審査員特別コント作家賞・演技賞を受賞した⻄村真⼆ときょんからなる⼈気お笑い芸⼈コットンが出演。
さらに、2019年に俳優デビューを果たし、映画『交換ウソ⽇記』やドラマ『いつか、ヒーロー』、ドラマ『放送局占拠』など、多数の映画やドラマに出演、さらに、5⽉には広島を舞台にした映画『惑星ラブソング』で⻑編映画初主演を務めるなど、今後の活躍に期待が集まる曽⽥陵介、9⼈組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで、2026年にはW主演映画の公開が控えるなど俳優としての活躍にも注⽬が集まる高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」）も登場する。
メインアーティストには、SNS総フォロワー数420万⼈を超える原宿系動画クリエイターで、タピオカ店やスイーツのプロデュースを⼿掛ける⼀⽅、2024年3⽉11⽇には『しなこワールド』でアーティストデビューを果たし、ミュージックビデオの再⽣回数は3,800万回を突破するなど、⼩中学⽣を中⼼に絶⼤な⼈気を誇るしなこの出演が決定した。
8年ぶりの開催となる『TGC 広島 2025』のテーマは“UNITE THE SMILE”。「笑顔」というポジティブな力を通じて、人と人、地域と世界、過去と未来を結び、広島から新たな共創のムーブメントを発信していく。（modelpress編集部）
イベント名称：ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION
開催日時：2025年12月6日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）（〒730-0011 広島市中区基町4-1）
ブランド：AND COUTURE、B.Kastane、EMODA、etoll.、KBF、moment+、MOUSSY、THETA θ、Top of the Hill、VIS、X-girl ※アルファベット順
ゲストモデル：嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、岡崎紗絵、梶原叶渚、加藤ナナ、川⼝ゆりな、川崎桜（乃⽊坂46）、河村ここあ、⼩林由依、雑賀サクラ、さくら、⽥鍋梨々花、鶴嶋乃愛、出⼝夏希、なえなの、永瀬莉⼦、なごみ、那須ほほみ、希空、⼟⽅エミリ、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他 ※50⾳順
モデル：⽯⽥千穂（STU48）、⼩國舞⽻、⾦⾕鞠杏（GENIC）、代⽥萌花、⾼雄さやか（STU48）、塚本恋乃葉、中川紅葉、中島結⾳、⻑浜広奈、中村舞（STU48）、成瀬瑠南、向井怜⾐、メリサ 他 ※50⾳順
ゲスト：⼤久保波留（DXTEEN）、草川直弥、くれいじーまぐねっと、コットン、曽⽥陵介、高松アロハ、寺尾⾹信（DXTEEN）、とうあ、⼋村倫太郎（WATWING）、増⼦敦貴（GENIC）、⽔沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和⼈、MON7A 他 ※50⾳順
メインアーティスト：STU48、THE RAMPAGE 、しなこ、Da-iCE 、DXTEEN、FRUITS ZIPPER、WILD BLUE 他 ※50⾳順
オープニングアクト：ONSENSE、神が残した夢を喰う。、GENIC 他 ※50⾳順
MC：ウエンツ瑛⼠、中川安奈
8年ぶりの開催となる『TGC 広島 2025』のテーマは“UNITE THE SMILE”。「笑顔」というポジティブな力を通じて、人と人、地域と世界、過去と未来を結び、広島から新たな共創のムーブメントを発信していく。（modelpress編集部）
