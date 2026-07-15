ドラマ「夫婦別姓刑事」の撮影中に起きたトラブルについては、目下、フジテレビの責任を問う声が広がっている。フジ局内からは、広告出稿を引き上げられた“中居正広問題”の再来を懸念する声も聞こえてくるが、その兆候はすでに見られていて……。＊＊＊【写真を見る】睡眠障害が悪化し、「抑うつ状態」と診断されたという佐藤二朗憔悴しきった様子だった撮影現場で起きていたトラブルが明るみに出たきっかけは、「週刊文