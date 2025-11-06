「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』。

11月9日（日）の初回放送に先駆けて公開された事前番組では、スタジオで“恋愛”本音トークが展開される場面があった。

©AbemaTV,Inc.

同番組は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。

心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか…共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から最後の決断を下す。

新シーズンには、新たなスタジオ見届け人として、陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名の出演も決定している。

初回放送に先駆けて公開された事前番組では、アンケート企画でスタジオ見届け人の“恋愛観”が次々と丸裸になっていった。

“パートナーがいるのに、他の異性が気になってしまったことはありますか？”という質問では、男女ともに50パーセント以上が「ある」と回答。

陣内は「付き合ってしまったら、それまで一生懸命頑張るけど、彼女ってなったら安心というか、手を抜いてしまうって人多いと思う」と語ると、藤田はすかさず「頑張らないタイプですか？」と聞き返し、スタジオは笑いに包まれる。

また藤田は「私自身が重いので（他の人を気になったことは）ない」と話しつつも、「彼氏に傷つけられて、友達仲間に相談してたら“この人優しいな”って気になることは正直ある」と本音を告白。弱ったときに手を差し伸べてくれる男性に惹かれると語った。

これに対し、前田敦子も「女性はそうだよね」と共感しながらも、「恋人がいるときはない」「タイプの人と付き合っているはずなんで、それ以上の人はいない」と断言。

一方で、陣内は「（他の人を気になること）めちゃくちゃあるわ、知ってるやろ〜！」と笑いながら即答し、スタジオは再び爆笑の渦に。

さらに“自分の恋愛タイプ”の話題では、前田が「一目ぼれしたことがない」と告白。

「最初興味なかったのに、徐々に恋人になるタイプかも」と語ると、藤田も「グイグイ来られたら即落ち」「タイプじゃなくても押しに弱い」と明かし、それぞれの恋愛観が次々と明らかになった。

前田は「長い友達から恋愛に発展することもある」と振り返り、「自分が好きになった人ってうまくいかないジンクスがある」と語る。これに陣内は「向こうは友達と思ってない、隙あらば前田敦子にいったろうって思ってる」とツッコみ、スタジオは大盛り上がりに。

“別れたいのに別れられない経験は？”という質問では、藤田が「12月に別れたいと思って、クリスマスどうしようって悩んだ結果、悩みに悩んでクリスマス当日に振りました」と笑いを交えて告白。

前田は「自分から切り出したい。スパンって言います」「いきなりでも言っちゃう」と語り、「自分の中で難しいと思ったときにずるずるしてるほうが申し訳ない」と誠実な恋愛観をのぞかせていた。