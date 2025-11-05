最大16枚を一気に細断！静音・大容量の業務用マイクロカットシュレッダー
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高セキュリティなマイクロカット方式（2×10mm）を採用と、約60dBの静音設計と30Lの大容量ダストボックスを搭載し、30分間連続使用可能で最大16枚を一度に細断できる業務用シュレッダー「400-PSD074BK」を発売した。
■高セキュリティなマイクロカットで情報を守る
2×10mmのマイクロカット方式を採用し、書類を細かく裁断。復元がほぼ不可能なレベルまで粉砕することで、機密情報や個人情報をしっかり守る。紙だけでなく、CD/DVD、カードなどのメディアも対応しており、企業の情報漏洩対策に最適な一台だ。
■一度に最大16枚、効率的に大量処理
業務用として頼もしい最大16枚同時細断。さらに30分間の連続運転が可能で、大量の書類も一気に処理できる。ホッチキス留めの書類もそのまま細断できるため、作業の手間を大幅に削減。効率的なオフィスワークをサポートする。
■静音設計で快適な作業環境を実現
動作音はわずか約60dB。あまり気にならない静音設計。オフィスはもちろん、自宅での在宅ワークにも適しており、夜間でも安心して使用できる。静かに、しかし確実に処理する頼れる相棒だ。
■30Lの大容量ボックスで手間いらず
引き出し式の30Lダストボックスは、A4用紙約320枚分の細断くずを収納可能。袋を掛けたまま使用でき、ゴミ捨てもスムーズ。定期的な廃棄作業の頻度を減らし、業務の効率化にもつながる。キャスター付きで移動もラクラクだ。
■安全・便利な機能を多数搭載
インターロックスイッチにより、ボックスが正しくセットされていない場合は作動しない安全設計。オートスタート＆ストップ機能やリバーススイッチで誤作動を防止する。モーター保護機能やオートカットオフも備え、安心して長く使える設計だ。
■製品仕様
■30分間連続使用可能で最大16枚を一度に細断できる業務用シュレッダー「400-PSD074BK」
