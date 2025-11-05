Ææ¤Îµï¼ò²°¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ò³ô¤ÇÂçÌÙ¤±¡Ó¤ÎÂçÉÙ¹ë¤¿¤Á¡Ä»ñ»º¿ô²¯±ß¤òÃÛ¤¯Åê»ñ²È¤¬¡Öº£½µ¡¢¤¤¤¯¤éÌÙ¤«¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¯¤éÂ»¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò·è¤·¤Æ¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³
¡Ö¹üÆ¡ÉÊ¡¦¸ÅËÜ¡¦µï¼ò²°¡Ø»°Ê¡¡Ù¡×¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂçÅê»ñ²È¡Ö¥¨¥Ó¶ä¡×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿20Âå¤ÎÉ×ÉØ¡¦¿®Æó¤ÈÉ±Æà¡£¥¨¥Ó¶ä¤ËÅê»ñ¤Î¤¤¤í¤Ï¤ò¶µ¤ï¤ë2¿Í¤Ï¡¢Èà¤Î½õ¸À¤ò¤â¤È¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤òÆþ¤ì¤¿³ô¤Î´Þ¤ß±×¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢Âç´î¤Ó¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥¨¥Ó¶ä¤Ï¡¢¡Ö1Æü1Æü¤ÎÊÑÆ°¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ÆÃé¹ð¤·¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢±ü»³·î¿Î»á¤ÎÃø½ñ¡Ø³ô¾®Àâ¥¨¥Ó¶ä¡¡Ï©ÃÏÎ¢¤ÎÂçÅê»ñ²È¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù¤è¤ê¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë²Ö³«¤¯¡ÖËÜÊª¤ÎÀ®Ä¹³ô¡×¤ò¸«È´¤¯»ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î1Ç¯¤Ç´û¤Ë2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¤Ï¡¢¡ÖÇã¤¤¡×¤«¡©
¡Ö¤â¤¦1ÅÀ¡¢¼ÁÌä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤ª¼ò¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¥¨¥Ó¶ä¤Ë¿®Æó¤¬Ê¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥á¥¤¥Ý¤Ë´Ø¤·¤Æ¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×
¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡£ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê³ô¤À¤±¤É¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¡©¡×
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î³ô¡¢1Ç¯¤Û¤É¤Ç2ÇÜ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´û¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿³ô¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥ä¥Ð¤¹¤®¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥á¥¤¥Ý¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿È¿Æ°¤Ç¡¢²¼¤Ë³ô²Á¤¬Æ°¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ï¥¨¥Ó¶ä¤¬¤Û¤ÜÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¡×
¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¿®¤Á¤ã¤ó¤µ¡¢À®Ä¹³ô¤Ã¤Æ¡¢¾å¤¬¤ê¤À¤·¤¿¤é2ÇÜ¤È¤«¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¤Û¤ó¤Î¿ôÇ¯¤Ç5ÇÜ¤Ë¤â10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢³ô²Á¤â¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢5ÇÜ¤Ë¤â10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤¿¤Ã¤¿2ÇÜ¤Ç¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Çã¤¨¤ëÀ®Ä¹³ô¤Ê¤ó¤Æ1¤Ä¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¡×
¿®Æó¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¿¤Ã¤¿2ÇÜ¡Ù¤Ã¤Æ´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï»ý¤Á³ô¤¬2ÇÜ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÇä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤ã¤¢¡¢¤½¤ì¤â¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¥¨¥Ó¶ä¤¬Åú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¡¢3³äÌÙ¤±¤¿¤éÇä¤ë¤È¤«¡¢2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇä¤ë¤È¤«¡¢ÌÃÊÁ¤ÎÎÉ¤·°¤·¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÌÜÉ¸³ô²Á¤òÀßÄê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³ô²Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢É¬¤ºÇä¤ë¤Ã¤Æ¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¤±¤É¡¢³ô²Á¤¬3³ä¹â¤È¤«2ÇÜ¹â¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£²¾¤Ë³ô²Á¤¬2ÇÜ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌÙ¤±¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï3ÇÜ¤È¤«5ÇÜ¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤à¤·¤í¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ´¶¤ÏÁ°¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥ª¥ì¤Ê¤é¡¢Çä¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤íÇã¤¤Áý¤·¤ò¤¹¤ë¡×
¥µ¥é¼Æ¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£
¡ÖÃ»´ü¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÇä¤ë¡¢¤¤¤¯¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¤éÉ¬¤ºÇä¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢³ô²Á¤À¤±¤ò¸«¤ÆÇäÇã¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤ï¡£Ã±½ã¤À¤·¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¹´üÅê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¡£³ô²Á¤¬¾¯¡¹¾å¤¬¤í¤¦¤¬¡¢¾¯¡¹²¼¤¬¤í¤¦¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹ÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¿ÉÊú¶¯¤¯»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢´ë¶È¤ò±þ±ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢³ô¼ç¤ÎËÜÍè¤Î¤¢¤êÊý¤À¤È»×¤¦¤Î¡×
¡Ö¤¦¤ó¡£¤¿¤À¡Ä¡Ä¡×¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤¬¤µ¤é¤ËÉÕ¤±Â¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¨¥Ó¶ä¤¬»ß¤á¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤À¤Ê¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÍË¾³ô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¸«¤Ä¤±¤¿ÍË¾³ô¤Ï¡¢´û¤Ë2ÇÜ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤ÇÇã¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Á¤ã¥À¥á¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÆ¬¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡×
¡¦Åê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä
ÍË¾³ô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÇã¤¤Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¦Åê»ñ¤Ë¾¡¤Ä¥³¥Ä®
´û¤Ë³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡¢ÍË¾³ô¤òÇã¤¦¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
É±Æà¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤Î±¤á¤¿¡£
¤À¤«¤é³ô¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¡×
·îÍËÆü¡¢2¿Í¤Ï¥â¥ê¥¿¥óÀ½²Û¤È¥á¥¤¥Ý¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÇã¤¤ÃíÊ¸¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¿¦¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥â¥ê¥¿¥óÀ½²Û¤Ï208±ß¤Ç1Ëü³ô¡¢¥á¥¤¥Ý¤Ï6160±ß¤Ç300³ô¤À¡£
²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃíÊ¸¤ÏÌóÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤â¡¢½ªÃÍ¤Ï¤É¤Á¤é¤âÇã¤¤ÃÍ¤è¤ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢º£Æü¤Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤â¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¡¢3¼ÒÊ¬¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢9Ëü±ß¤âÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¡¼¡£¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡£9Ëü±ß¢ö¡¡9Ëü±ß¢ö¡×É±Æà¤ÏÉ¡²Î¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿®Æó¤â´ò¤·¤¤¡£
¡Ö³ô¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤«¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡×
¤³¤ÎÆü¤«¤é¤Ï¡¢³ô²Á¤Î¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£²ñ¼Ò¤Ç¤â¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç³ô²Á¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÃëµÙ¤ßÃæ¤â²èÌÌ¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢³ô²Á¤Ï3¼Ò¤È¤â¾å¾º´ðÄ´¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢½µËö¤Ë¤Ï´Þ¤ß±×¤¬25Ëü±ß¤Ë¤Þ¤ÇËÄ¤é¤ó¤À¡£
¡Ö»ä¡¢¤â¤¦²ñ¼Ò¼¤á¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£1¤«·îÆ¯¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼ê¼è¤ê¤Î¤ªµëÎÁ¤Ï20Ëü±ß¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿1½µ´Ö¤Ç¡¢25Ëü±ß¤â²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×
³ô¤ÎÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤³¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÌÙ¤«¤ë»þ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ÆÌÙ¤«¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤ì¤ò¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾ï¤ËÍÉ¤ìÆ°¤¯¾®¤µ¤ÊÁ¥¤Î¾å¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¶á¤¯¤òÂç¤¤ÊÁ¥¤¬ÄÌ²á¤·¤ÆÇÈ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤ò¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¯¤»¡¢Â»¤ò¤·¤¿»þ¤Ï¸¶°ø¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£Åê»ñÀè´ë¶È¤äÀ¯¼£²È¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
1Æü1Æü¤ÎÊÑÆ°¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤
½µËö¡¢2¿Í¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»°Ê¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¤Ã¡×
º£½µ¤Î³ô²Á¤ÎµÞ¾å¾º¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤Ï¡¢¿®Æó¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¸µµ¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¦¡¢¤À¤¤¤ÖÌÙ¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡×¥¨¥Ó¶ä¤¬Ê¹¤¯¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡£¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢ÁáÂ®25Ëü±ß¤â´Þ¤ß±×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Û¤¦¡£600Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤Ç25Ëü¤ÎÌÙ¤±¤Ê¤é¡¢1½µ´Ö¤Ç4¡ó°Ê¾å¤ÎÌÙ¤±¤«¡Ä¡Ä¡£·ë¹½¤Ê¤â¤ó¤À¤Í¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¥Ï¥¦¥¹¤¬¡¢µÞ¤Ë¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤³¤Î³ô¤À¤±¤Ç¤â20Ëü±ß¤âÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¿®Æó¤¿¤Á¤Î´î¤Ö»Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥¨¥Ó¶ä¤¬¸ý¤ò³«¤¯¡£
¡Ö¤Ê¤¡¡¢¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¡¢¤ªÁ°¡¢º£½µ¡¢¤¤¤¯¤éÌÙ¤«¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥Ü¥¯¤Ç¤¹¤«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó¡¢8²¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¿®Æó¤âÉ±Æà¤â¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢¥Þ¥Ï¡¦¥«¥é¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡©¡¡¤Þ¤¡¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤è¡£Åê»ñ³Û¤¬°ã¤¦¤«¤é¤Í¡£ÊÌ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤µ¡Ä¡Ä¡×
¥¨¥Ó¶ä¤¬¤Þ¤¿Ê¹¤¯¡£
¡ÖÀè½µ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡×
¡ÖÀè½µ¤Ç¤¹¤«¡¢6²¯¤Û¤É¸º¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡¡
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¶â³Û¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬¡¢¤µ¤âÉáÄÌ¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡¢¿®Æó¤Ï²¿¤«¤ò¸ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤¢¤¢¡£ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤µ¡£¤¤¤Á¤¤¤Á¡¢´î¤ó¤À¤ê¡¢Èá¤·¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¤¡×
¥µ¥é¼Æ¤âÎä¤¿¤¯¾Ð¤¦¡£
¡Ö¤½¤ÎÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á´¶¾ð¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³ô¤Ê¤ó¤ÆÂ³¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡Ä¡×³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤³¤³¤ËÍè¤¿¤¬¡¢Èà¤é¤«¤é¡¢º£½µ¡¢³ô¤Ç¤¤¤¯¤éÌÙ¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤¤¤¯¤éÂ»¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ÏÈù¿Ð¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¡¢¥¨¥Ó¶ä¤â¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿®¤Á¤ã¤ó¡¢É±¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤¤¤«¡¢¤è¤¯Ê¹¤±¡×ÌÜ¤¬¿¿·õ¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤â¸À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³ô²Á¤ò¤¤¤Á¤¤¤Áµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£ËÜÊª¤ÎÀ®Ä¹³ô¤òÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Ê¤é¡¢1Æü1Æü¤ÎÊÑÆ°¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£3Ç¯¤È¤«5Ç¯¤È¤«¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯¤½¤Î²ñ¼Ò¤ò¿®¤¸¤Æ»ý¤ÁÂ³¤±¤í¡£3ÇÜ¤È¤«5ÇÜ¤È¤«¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂç¾å¾º¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡£¤½¤ÎÄ¹´ü¤Î¾å¾º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬ËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£º£½µ¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤«¡¢ºòÆü¤Ï²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤â¤·¡¢¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿Ç¯¤Ç¤â»ý¤ÁÂ³¤±¤í¡£¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿Ç¯¤Ç¤â±þ±ç¤·Â³¤±¤í¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎÅê»ñ¤À¡×
25Ëü±ß¤Î´Þ¤ß±×¤ÇÍÄºÅ·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥é¼Æ¤âÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë³ô²Á¤ÏËè½µ¡¢ËèÆü¡¢Ëè»þ´Ö¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤ï¡£¤±¤É¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤ÊÍ×°ø¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£°ÙÂØ¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢·Êµ¤¤¬¤É¤¦¤È¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Â¾¤ÎÅê»ñ²È¤¬¿´ÍýÀï¤äÁê¾ìÁà½Ä¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤¤¤Á¤¤¤ÁÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¡×
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÎÉ¤¤³ô¤òÅ¬Àµ²Á³Ê°Ê²¼¤ÇÇã¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤í¡£µÕ¤Ë¤½¤ì°Ê³°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢Æß´¶¤Ë¤Ê¤ì¡×
ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î»þ¡¢¿®Æó¤âÉ±Æà¤â¤½¤Î¿¿°Õ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥Ó¶ä¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Îµ¤Ç÷¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤¿¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×2¿Í¤ÎÊÖ»ö¤òÊ¹¤¯¤È¡¢3¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ý¥ó¥³¥Ä¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢º£Æü¤Ï¡¢¾ÆÃñ¤Ë¤¹¤ë¤«¡©¡¡¼¯»ùÅç¤Î¤¦¤Þ¤¤°ò¾ÆÃñ¤¬¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¾¡×º£Æü¤â¼òÂå¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¨¥Ó¶ä¤Î¤ª¤´¤ê¤À¡£
10ÇÜ³ô¡¦50ÇÜ³ô¡¦100ÇÜ³ô¤Î¼ÂÎã
¿¹±ÊÀ½²Û¡¢ÌÀ¼£¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥«¥ë¥Ó¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤Î³ô²Á¤Ï2012Ç¯¤«¤é2017Ç¯¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Âç¾å¾º¤ò±é¤¸¤¿¡£ÌÈ±ÖÎÏ¸þ¾å¤ä·ò¹¯Áý¿Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤¬µÞÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤â½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÀ¼£¤Ï¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëR-1¤äLG21¤È¤¤¤Ã¤¿¥è¡¼¥°¥ë¥È¾¦ÉÊ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä±ÉÍÜ¤ÎVAAM¤äSAVAS¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¡¢³ô²Á¤Ï2012Ç¯Åö»þ¤Ë900±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢2015Ç¯¤Ë¤Ï5000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢3Ç¯¤Ç5ÇÜ¹â¤ò±é¤¸¤¿¡£
¿¹±ÊÀ½²Û¤Ï¡¢in¥¼¥ê¡¼¤ä¥¦¥¤¥À¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Î·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½çÄ´¤Ê³¤³°¿Ê½Ð¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2012Ç¯Åö»þ500±ß°Ê²¼¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿³ô²Á¤¬¡¢¤½¤Î5Ç¯¸å¤Î2017Ç¯¤Ë¤Ï3600±ß¤òÄ¶¤¨¡¢7ÇÜ¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½¡Ï¿¹±ÊÀ½²Û¡Ê2201¡Ë¤Î³ô²Á ½ÐÅµ¡§¡Ø³ô¾®Àâ¥¨¥Ó¶ä¡¡Ï©ÃÏÎ¢¤ÎÂçÅê»ñ²È¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡Ù
¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¥«¥ë¥Ó¡¼¤Ï¡¢2011Ç¯Åö»þ530±ß¤Û¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿³ô²Á¤¬2015Ç¯¤Ë¤Ï5500±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¤ä¥·¥ê¥¢¥ë»Ô¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥Õ¥ë¥°¥é¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤¬Ãå¼Â¤Ë¿¤Ó¡¢³ô²Á¤Ï4Ç¯¤Û¤É¤Ç10ÇÜ¹â¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
´ë¶È¤¬½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¡¢³ô²Á¤Ï3¡Á5Ç¯¤Ç5ÇÜ¤Ë¤â10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ô¤òÇã¤¦¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤ÏÆü¡¹¤ÎÃÍÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ï¤¸¤á¤ÏÃ¯¤Ç¤â¡¢¿®Æó¤äÉ±Æà¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ì´î°ìÍ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ã»´üÅª¤ÊÃÍÆ°¤¤Ï¡¢À¨ÏÓ¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤äµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬¡¢AI¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿´ÍýÅª¤Ê¶î¤±°ú¤¤ò¶î»È¤·¤ÆÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£ÁÇ¿ÍÅê»ñ²È¤¬Ã»´ü¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¤¦¤Þ¤¯½¦¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»´üÅª¤ÊÃÍÆ°¤¤òÌµ»ë¤·¡¢À®Ä¹³ô¤ò³ä°Â¤ËÇã¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ì¤Ð¡¢»ñ»º¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÁý¤¨¤ë¡£¥¨¥Ó¶ä¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
±ü»³ ·î¿Î
²ñ¼Ò°÷Åê»ñ²È