¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¿·ED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

º£Ç¯2025Ç¯1·î8Æü¤Ç·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Ê¡²¬½Ð¿È¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡É¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¡É¡£10·î24Æü(¶â)¤«¤é¤Ï¶âÂô¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¡È¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤ #µÕÎÚ ¤Ë¿¨¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¡É¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢12·î24Æü¤Ë¤Ï5ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖµÕÎÚ¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Î¿·¶Ê¡Ö¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¡×¤¬¡¢ËÜÆü10·î31Æü(¶â)¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¡Ö¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¡×¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¿·ED¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ý¥±¥â¥ó²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÈPokémon Music Collective¡É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡É¥Ý¥±¥â¥óÂç¹¥¤4¿ÍÁÈ¡È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ë¥«¤ÎÇ°´ê¤¬¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä³ð¤¦¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤¤³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¥Ð¥ó¥É¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤¬Äó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¡×¤Ï¡¢ËÜÆü10·î31Æü(¶â)¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¡Ö¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¡×¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²è¤È¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤ò¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¶Ê¡Ö¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¡×¤ò´Þ¤à¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖµÕÎÚ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î24Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÆü¡¢¡ÖµÕÎÚ¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
º£ºî¤Ï¡¢Á°ºî¡ÖÍÙ¤ëÍÍ¤Ë¡×°ÊÍèÌó3Ç¯3¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¤òÂ¿¿ô´Þ¤à·×13¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ý¥ë¥«ÞÕ¿È¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡£¡Ö¸«¤Æ¤í¡¢¤³¤Ã¤Á¤ÎÈÖ¤À¡£¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¡¢¿·ÂÎÀ©¤Î¥Ý¥ë¥«¥É¥Ã¥È¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥ì¥¤¤Îº£¤Î¥à¡¼¥É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÉÍÙ¤ì¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
CD¤ÈDVD¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡È¤¬¤ê¤ç¤¦¤Æ¤ó¤»¤¤¤ò¤«¤¯¥Ñ¥Ã¥¯¡É¤Î½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢CD¤È¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡É¤²¤¤ê¤ó¤Ë¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¡É¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢¤½¤·¤ÆCD¤Î¤ß¤ÎÄÌ¾ïÈ×¤Î·×3·ÁÂÖ¤Ë¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢CD¤È¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡É¤²¤¤ê¤ó¤Ë¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¡É¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡¢UNIVERSAL MUSIC STORE¤Î¤ß¤ÇÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎDVD¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¿·Ï¿¶Ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£ºî¡ÖµÕÎÚ¡×¤ò³Æ¼çÍ×¥Á¥§¡¼¥ó¤ÇÍ½Ìó¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡È¥Ý¥ë¥«¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤ò³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¼çÆ³¤Ç¼ýÏ¿¤·¤¿¥Þ¥ëÈë²»¸»¡Ö¥Ý¥ë¥«¤Î¼Â¸³²»¸»CD(ºî¡¦¥Ý¥ë¥«¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤¦¤¿¡¦¼¶)¡×¡È¤òÀèÃåÆÃÅµ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡ª¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡Ö¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://plk.lnk.to/Netemo_Sametemo
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ÖµÕÎÚ¡×
12·î24ÆüÈ¯Çä
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡¢¤¬¤ê¤ç¤¦¤Æ¤ó¤»¤¤¤ò¤«¤¯¥Ñ¥Ã¥¯¡Û
²Á³Ê¡§¡ï6,000¡Ütax
ÉÊÈÖ¡§UMCK-7290
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD Only)¡Û
²Á³Ê¡§¡ï3,300¡Ütax
ÉÊÈÖ¡§UMCK-1808
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¡¢¤²¤¤ê¤ó¤Ë¤Õ¤ì¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡Û
²Á³Ê¡§¡ï9,000¡Ütax
ÉÊÈÖ¡§PDCS-1939
¢¨UNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×
¢¨¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¤ß
¡ãCD¡ä
1.Na¡ÁNa
2.¤Í¤Æ¤â¤µ¤á¤Æ¤â ¢¨¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ
3.¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¢¨SNS¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
4.¥¢¥¦¥È
5.¤¢¤Î¤Í¡¢¢¨TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î
6.ËâÊª ¢¨¥Æ¥ì¥ÓÄ«⽇⾦ÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØËâÊª(마물)¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
7.Boy Boy ¢¨????????????????
8.¥á¥¾¥ó
9.¥¥é¡¼¥ì¥³¡¼¥É
10.¥´¡¼¥¹¥È¥À¥¤¥Ö ¢¨¥Ý¥±¥â¥ó²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖPokémon Music Collective¡×Âè5ÃÆ³Ú¶Ê
11.Æ©ÌÀ
12.JO-DEKI
13.¿ä¤» ¢¨FM NACK5ÌîµåÃæ·ÑÈÖÁÈ¡ÖSUNDAY LIONS¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
¡ÖµÕÎÚ¡×³Æ¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤ÎÍ½Ìó¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://plk.lnk.to/gekirin_cd
Å¹ÊÞÆÃÅµ
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§¥Ý¥ë¥«¤Î¼Â¸³²»¸» -¼¶ ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê-
UNIVERSAL MUSIC STORE¡§¥Ý¥ë¥«¤Î¼Â¸³²»¸» -¥¨¥¸¥Þ¥Ï¥ë¥· ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê-
Amazon¡§¥Ý¥ë¥«¤Î¼Â¸³²»¸» -¥ß¥Ä¥ä¥¹¥«¥º¥Þ ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê-
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥Ý¥ë¥«¤Î¼Â¸³²»¸» -¥¦¥¨¥à¥é¥æ¥¦¥ ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶Ê-
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤Ç¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÅ¹ÊÞ¡¦EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤Þ¤¿Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÃÅµ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎºÝ¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×
¥Æ¥ìÅì·Ï¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍË¤è¤ë6»þ55Ê¬¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¡£
¿·¾Ï¡Ö¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¢¥²¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢ËÜÆü10·î31Æü(¶â) ¤è¤êÊüÁ÷¡£
¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ç¤ÏÊüÁ÷Æü»þ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
