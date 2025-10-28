キハチ カフェで味わう“栗の贅沢”♡マロンスイーツフェア開催！

秋の味覚“栗”を主役にした「マロンスイーツフェア」が、2025年11月1日（土）よりキハチ カフェ全店でスタート。モンブランケーキをパフェ仕立てにアレンジした新作や、サクサクのパイに栗の渋皮煮をたっぷり使った「KIHACHIのマロンパイ」など、個性豊かなラインナップが勢ぞろい。季節限定のアフタヌーンティーでも、キハチならではの上品な栗スイーツを堪能できます。

新作「モンブランパフェ」で味わう贅沢な栗

スペシャル モンブランパフェ

フェアの注目は、新登場の「モンブランパフェ」（1,870円税込）。フロマージュブランムースやグリオットチェリーソースが栗の甘みを引き立て、アーモンドメレンゲの食感がアクセントに。

さらに日比谷シャンテ限定「スペシャル モンブランパフェ」（2,750円税込）は、渋皮栗やジュレ、2種のジェラートを重ねた豪華な一品。最後のひと口まで栗の香りと風味を存分に楽しめます。

銀座コージーコーナー×ハリー・ポッター♡魔法のスイーツコレクション登場！

人気のマロンパイやクレープも登場

KIHACHIのマロンパイ

マロンクレープ バニラアイス添え

栗のショートケーキ バニラアイス添え

季節のAfternoon Tea Set

価格：2,980円（税込）コーヒーまたは紅茶付き

「KIHACHIのマロンパイ」（1,760円税込）は、渋皮煮とマロンクリームの濃厚な味わいが魅力。

焦がしバター香る「マロンクレープ バニラアイス添え」（1,540円税込）や、2種のマロンクリームを使った「栗のショートケーキ」（1,540円税込）も登場します。

パイやクレープ、ショートケーキなど、それぞれの食感と香ばしさで栗の魅力を引き出した、キハチらしい繊細なスイーツが揃います。

季節のAfternoon Tea Set

販売期間：2025年11月1日（土）～2026年1月14日（水）14:00～数量限定（1名様より）

販売店舗：キハチ カフェ全店

アフタヌーンティーで楽しむ栗スイーツの競演

「季節のAfternoon Tea Set」（2,980円税込）では、マロンパフェや栗のプリン、チーズケーキなど、多彩な栗スイーツを一度に味わえます。

さらに、「KIHACHIのマロンパイ」がフルサイズで楽しめる「KIHACHIのパイスペシャル」（3,890円税込）も登場。上品な香りに包まれながら、心ほどけるようなティータイムを過ごせそうです♡