『DOWNTOWN＋』視聴者参加型オリジナル番組が発表・募集開始 松本人志らが審査員で「きもっち悪いダンス選手権」
11月1日に開始する新配信サービス『DOWNTOWN＋』の公式Xが28日似更新され、視聴者参加型オリジナル番組が発表された。
【画像】『DOWNTOWN＋』「きもっち悪いダンス選手権」募集開始
視聴者参加型オリジナル番組は『きもっち悪いダンス選手権』。「視聴者の皆さんも参加できる投稿型番組「きもっち悪いダンス選手権」。指定された音楽に合わせて『きもっち悪いダンス』を踊るだけ！」だという。
「松本人志を含む審査員が“あなたのダンス”をジャッジ！年齢・性別：ダンス経験不問！曲を選んで今すぐ応募しよう！」と呼びかけた。個人のほか、グループ参加も可能。
配信初日の午後9時には、松本人志による単独生配信からスタート。生配信では、同日公開されるコンテンツの内容のほか、松本による新企画、さらにユーザー参加企画への参加者の募集も行われ、生配信の終了時間に合わせ、松本がプロデュース・出演する新コンテンツ4タイトルと、松本、浜田雅功が各々出演した過去のテレビ番組や映画等を一挙公開される流れとなる。
その後の配信スケジュールについては、11月3日以降は毎週、月曜日にダウンタウン過去出演作品、水曜日と金曜日に松本オリジナル作品を更新していく（いずれも午後5時を予定・変更の場合あり）。その後も松本による月1〜2回の生配信（土曜日、不定期）や、多くの新企画が実施される。浜田の新しいコンテンツは追って発表される。
