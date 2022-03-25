韓国サムスンが初となる巻取りスマートフォン（Rollable Smartphone）を2022年後半にも投入するとの情報を、リークアカウントのIce universeが伝えています。巻取りスマートフォンとは「巻き物」のようにディスプレイをスライドさせ、拡張できるデバイス。すでに韓国LGや中国OPPOがデモ端末を展示しており、サムスンも巻取りスマートフォンのディスプレイ部品を発表しています。Ice universeの報告によれば、この巻取りスマートフ