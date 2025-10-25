『葬送のフリーレン』小説2巻は12月発売 ユーベルの過去、ゼーリエがフランメと暮らした日々など５編
人気漫画『葬送のフリーレン』の小説第2巻『小説 葬送のフリーレン 2』が、12月18日に発売されることが発表した。
【画像】見たことない！フェルンたち集合 未発売の『葬送のフリーレン』新刊イラスト
原作者である山田鐘人氏の監修による前日譚小説の第２弾で、ユーベルの過去、フリーレンの故郷・エルフの里、大陸魔法協会の日常、ゼーリエがフランメと暮らした日々など、本編では描かれていないエピソード５編からなる短編小説集となる。
漫画『葬送のフリーレン』は、2020年4月より『週刊少年サンデー』にて連載中で、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリーとなっている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞した人気作品で、コミックスは累計3000万部を突破し、テレビアニメが2023年9月〜2024年3月にかけて放送された。
第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、2026年1月に放送される第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
