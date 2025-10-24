10台のスマートフォンを個別に管理できる！透明扉仕様の保管庫
サンワサプライ株式会社は、ダイヤル錠を各扉に採用し、10台のスマートフォンを個別に管理できる保管庫「CAI-CABSP71」を発売した。内部の状況を一目で確認できる透明扉と、使用者が任意の番号で設定可能なダイヤル錠＋検索キーを採用し、紛失の心配もなく安心して管理が可能だ。背面にはタップ収納スペースとケーブル口を備え、収納したまま充電できる。学校や研究施設、工場などのセキュリティ対策に最適だ。
■透明扉で中身が見えて、保管状況がすぐわかる
中が見える透明扉なので、スマートフォンが収納されているかどうかが一目で確認できる。
■10台のスマートフォンを個別に管理
学校・工場・オフィスなど、業務用・個人用問わずスマートフォンを保管する際に便利な保管庫。10台個別に収納でき、個人ベースでの管理が可能だ。
■鍵紛失の心配がないダイヤル錠
個別に暗証番号を設定できるダイヤル錠なので、使用者が鍵を持つ必要がなく、紛失の心配がない。万が一番号が分からなくなっても、管理者が番号検索キーを使用して暗証番号を確認できるので安心だ。
■スマートフォンを収納したまま充電ができる
本体の背面に電源タップの収納スペースが設けられているため、ケーブルやアダプタが外から見えない。各収納部には充電ケーブルを通す専用のケーブル口があり、スマートフォンを収納したまま充電できる。※充電用のACアダプタ、ケーブル、タップは付属していない。
■ネームプレート付き
使用者の名前や保管している機器名を記載できるネームプレート付き。
■上下・左右に連結できる
複数導入時にも、一体化して使用できる。
■底面アジャスターを標準装備
設置場所の状況によるガタつきを防ぐ。
■セキュリティワイヤー用フック装備
保管庫ごと盗難されるのを防ぐ。
※セキュリティワイヤーは付属していない。別途購入する必要がある。
■10台のスマートフォンを個別に管理できる保管庫「CAI-CABSP71」
■10台のスマートフォンを個別に管理できる保管庫「CAI-CABSP71」
