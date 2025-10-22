カーリングのパンコンチネンタル選手権（ＰＣＣＣ、米ミネソタ州）で女子日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が好スタートを切った。

２１日の１次リーグ初戦では、レイチェル・ホーマンを擁するカナダと対戦。第１エンド（Ｅ）に２点を先制すると、第３Ｅには大量５点を奪取するなど、序盤からリードを広げる。第４Ｅには３点を返されたが、９―５の第７Ｅにスキップ・藤沢五月が最終投を決めて勝負あり。カナダがコンシードを選択し、１１―５で白星を収めた。

同日の１次リーグ第２戦はオーストラリアと相まみえた。序盤から一進一退の攻防を繰り広げ、３―４の第５Ｅに２点を取って逆転。さらに第６Ｅには１点をスチールするなど、８―６で２連勝を飾った。

今大会は２０２５年日本選手権覇者のフォルティウス、準Ｖの北海道銀行がＰＣＣＣへの出場を辞退したことで、ＬＳに出場枠が回ってきた。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表候補決定戦（９月）ではタイブレークでフォルティウスに敗戦。３大会連続の五輪出場を逃すも、藤沢は「通常であれば日本選手権の優勝チームがＰＣＣＣの代表として派遣される中で、私たちが出場の機会をいただけたのは必ず何か理由がある」と新たな気持ちで試合に挑んでいる。