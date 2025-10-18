¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û¡ÖÊó¥¹¥Æ¡×µÈÂ¼ÇúÃÆ¤Î¸¶ÅÀ±ÇÁü¢ªµÄ°÷ºï¸º¤ÇÂç¹Ó¤ìµÄ²ñ¡¡¥Ô¥ó¥¹¥È¤ÎÇò¥¹¡¼¥Ä¡õÇò³×·¤¤ÎÀ¨¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇË½¤ì¤ëµÄ°÷±Ç¤ë¡¡£±¿Í¤ÇÂ¿Àª¤È·ö²Þ¡¡¥Í¥Ã¥È¡ÖÇò¥¹¡¼¥Ä£÷¡×¡Ö¼ã¤¤¤Ê£÷¡×
¡¡Á°Æü£±£¶Æü¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¡¢ÈÖÁÈÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢¹â»Ô¼«Ì±¤È¤ÎÏ¢Î©¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷ÂçÉýºï¸º¤ò¤Ö¤Á¾å¤²¡¢ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÊóÆ»¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï£±£·Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢µÈÂ¼»á¤¬¼«Ì±¤¬µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ¢Î©µñÈÝ¤È¶¯¹Å»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷ºï¸º¤¬Á´²þ³×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥ó¤È¤¹¤ëµÈÂ¼»á¤¬¡¢Âçºå°Ý¿·¤¬ºÇ½é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸¶ÅÀ²þ³×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢£²£°£±£±Ç¯¡¢ÂçºåÉÜµÄ²ñ¤¬µÄ°÷£²£°¡óºï¸º¡Ê£±£°£¹¢ª£¸£¸¡Ë¤ò½ä¤Ã¤ÆÁûÍð¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡µÄ¾ì¤¬¥Ð¥ê¥±¡¼¥ÉÉõº¿¤µ¤ì¡¢ÇÍÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¹Ó¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿µÄ¾ì¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤Î²£¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿ÉÜµÄ¤¬¡Ö¤³¤é¤¡¡ª¡×¡Ö¹ó¤¤¤è¡ª¤ªÁ°¤Ï¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤È¤¿¤ó¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÈ¿·â¡£¡Ö¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Ï¤ëÊý¤¬¹ó¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÀª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ£±¿Í¤Ç±þÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Çò¤Î¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¾å²¼¥¹¡¼¥Ä¤Ë¡¢Çò¤Î³×·¤¡£·ã¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢Åö»þÂçºåÉÜµÄ¤Ç¤½¤ÎÇ¯¤ËÂçºåÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¾¾°æ°ìÏº»á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÇò¤¤¥¹¡¼¥Ä¤Î¤ª¼ã¤¤¾¾°æ¤µ¤ó¤¬£÷¡×¡Ö¾¾°æ°ìÏº¼ã¤¤¤Ê£÷¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£