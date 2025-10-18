TWICE、Stray Kids、NiziUら勢揃い！JYPファミリー大集結の韓国バラエティ番組『出張十五夜』放送決定

TWICEやStray Kids、NiziUらを擁する芸能事務所JYPエンターテインメントの所属アーティストが総出演する韓国バラエティ番組『出張十五夜』が放送されることがわかった。

【写真】TWICE・モモ、“ピチッ”と衣装の圧巻スタイル

ケーブルチャンネルtvNのバラエティ番組『出張十五夜』は、人気プロデューサーのナ・ヨンソクPDが「ゲームが必要な場所なら全国どこへでも出張する」というコンセプトで届ける“世界初の出張型ゲームバラエティ”。これまでSTARSHIPエンターテインメント、HYBE、SMエンターテインメントのアーティストたちが出演して爆発的な反響を集めてきたが、今回は満を持してJYPエンターテインメント編が放送されることが発表され、早くも期待を集めている。

初回放送を前に、番組側は予告映像を公開。映像冒頭では、JYP代表プロデューサー兼歌手のパク・ジニョン（J.Y.Park）が「今から2025年第1回JYPスカウト隊員宣誓式を始めます」と宣言し、世界初となる“レクリエーション専門スカウト”に参加するJYP所属アーティストの姿が次々と映し出される。

出演者はパク・ジニョンをはじめ、2PM、DAY6、TWICE、Stray Kids、ITZY、Xdinary Heroes、NMIXX、NiziU、NEXZ、KickFlipまで総勢11グループ・計40人。『出張十五夜』史上最多の参加人数で、ナ・ヨンソクPDの進行のもと、緊張感あふれるゲーム対決が繰り広げられる。

（写真＝tvN）

映像には協調性や責任感、そして“サバイバル力”を養うための過酷な（？）訓練に挑む姿や、過去最大規模のランダムプレイダンスに挑戦する場面も登場。各グループが自慢のパフォーマンスを披露し、圧巻のダンスバトルを展開する。

また、パク・ジニョンが“キャリア審査官”として登場するなど、番組は全30ラウンドにおよぶ超長期戦に突入。ナPDが容赦なく「アウト」を出したかと思えば、アーティスト側が“数の暴力”で押し切ろうとするなど、予測不能な化学反応が期待される。

『出張十五夜』は「JYPスカウト編」と「STARSHIP全国体育大会編」の2部構成で、10月22日22時30分に放送開始。JYP編は10月22、29日、STARSHIP編は11月5、12、19日に放送される。

なお、完全版の映像は放送翌日の9時にYouTubeチャンネル「チャンネル十五夜」で公開される予定だ。