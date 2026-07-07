元SMAPのチーフマネジャーであり “育ての親” である飯島三智（みち）さんが『HYBE JAPAN』でJ-POP エグゼクティブプロデューサーに就任することが、7月7日に発表されました。【写真を見る】速報【SMAP育ての親・飯島三智 】BTSが所属『HYBE』日本本社のJ-POP エグゼクティブプロデューサーに就任 「日本のエンターテインメントが持つ可能性をさらに広げていきたい」（コメント全文）HYBE JAPANは、BTSなどが所属する、世界をリー