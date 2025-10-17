タクシーを利用する際、「手を挙げたのに、なぜか通り過ぎた場所に停まられた」という経験はありませんか？実は、これは運転手さんが意図的に行っている行動なんだそう。北海道のタクシー会社「タクシーネクスト」の公式TikTokアカウント（@hokkaido_taxi）が、その理由を解説しています。



【動画】タクシーが通り過ぎて停まったり、手前で停まったりする理由

運転手が「すぐそこ」で停まれない理由→道路交通法で決まっています

運転手さんが「お客様のいる目の前」で停車しないのは、単に通り過ぎている訳ではなく、停車禁止のところで手を挙げてしまっているからです。タクシーに関わらず一般車両でも同様ですが、道路交通法によって交差点付近や横断道路上から5メートル以内の範囲に車を停めることは禁止されています。



「どういった場所で手を挙げるのが1番良いの？」と迷いがちですが、基本的には交差点や横断歩道付近など、駐停車禁止区域を避けていればどこでもOKとのこと。



【停車及び駐車を禁止する場所（道路交通法 第44条 ）】



・交差点

・横断歩道

・自転車横断帯

・踏切

・軌道敷内

・坂の頂上付近

・勾配の急な坂又はトンネル

・横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分

などが禁止されています。



▽出典

・北海道のタクシー会社「タクシーネクスト」 公式TikTok／呼んだタクシーが通り過ぎて停まったり手前で停まったりする理由

・法令検索／道路交通法