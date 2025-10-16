「マクドナルド」×『ストリートファイター』が初コラボ！ ゲームキャラをイメージした「ストリートバーガーズ」が登場
「マクドナルド」は、10月22日（水）〜11月下旬の間、対戦格闘ゲームシリーズ『ストリートファイター』と初のコラボレーションキャンペーンを、全国の店舗で実施する。
【写真】ビジュアル最高！ 『ストリートファイター』コラボ商品詳細
■全3種のボリューム満点バーガーが登場！
今回開催されるのは、ゲーム内に登場するキャラクターを彷彿とさせるバーガー3種を「ストリートバーガーズ」として提供するほか、朝マック限定のマフィン1種、サイドメニュー1種、ドリンク2種から成る計7商品を展開するキャンペーン。
「焦がしにんにくマヨたまごてりやき」は、メインキャラクターのリュウをイメージし、「てりやきマックバーガー」に、ローストガーリックとたまり醤油のうま味が特長の焦がしにんにくマヨ、ぷるぷるのたまごを合わせた食べ応え抜群の一品だ。
また、カンフー技を操る春麗（チュン・リー）をイメージした「油淋鶏マヨチキン」は、甘めのマヨソースと、醤油やごま油、生姜の味わいでさっぱりとしながらもコクのある油淋鶏フィリングがチキンのおいしさを引き立てる。
さらに、100%ビーフパティを3枚使用したトリプルビーフパティに、チェダーチーズを3枚サンドした「トリチ」は、金髪がトレードマークのケンをイメージして再登場する。
そのほか、同期間中は朝マック限定の「ダブチソーセージマフィン」やサイドメニューの「シャカシャカポテト やみつきコンソメ味」、数量限定のコラボパッケージで提供される「マックフィズ みなぎるエナジー」と「マックフロート みなぎるエナジー」も用意。
加えて、10月21日（火）から放映開始の新CMでは、『ストリートファイターII』のゲームステージに「マクドナルド」が登場し、リュウ、春麗、ケンの3キャラクターが、「マクドナルド」をイメージさせる衣装をまとったコラボレーション限定キャラクターの“ベガ・スマイル”と対戦する、どこか懐かしいアニメーション映像が楽しめる。
