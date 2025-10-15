ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¡¡ºÇÂ®£±²¯²óºÆÀ¸¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê34¡Ë¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¤¬¡¢¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬14Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë18ºîÌÜ¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÆÍÇË¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÜÞ¹¡Ê¤É¤È¤¦¡Ë¤ÎµÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¡¥ì¥¼ÊÓ¡×¼çÂê²Î¤ÎÆ±¶Ê¤Ï¡¢15ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2805¡¦5Ëü²ó¤òµÏ¿¡£4½µÏ¢Â³1°Ì³ÍÆÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì4½µÌÜ¤Ç¤ÎÎßÀÑºÆÀ¸¿ô1²¯²óÃ£À®¤Ï¡¢YOASOBI¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ê5½µ¡Ë¤òÄ¶¤¨¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇÂ®¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
»Ë¾åºÇÂ®µÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âÁ´¤Æ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¡²è¤¬ºÇ½é¤Ë¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸½¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¶Ê¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢±Ç²è¤ÎÉ¾È½¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
Æ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖêÃÏÇ¡Ê¤³¤ï¤¯¡ËÅª¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÃË¤Î»Ò¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØKICK BACK¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤¬¤Ê¤ê»¶¤é¤¹¤è¤¦¤Ê²Î¤¤Êý¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÄ¹¤¯²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡ØIRIS OUT¡Ù¤Ï½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦É¾È½¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬¤ï¤¿¤·¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËºÆ¤Ó½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç¡£¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¿Í¤â¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤³Ú¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
1²¯²óÆÍÇË¤Ï¼«¿ÈÄÌ»»18ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇËºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âVaundy¤ÈÊÂ¤ÖÎòÂå1°Ì¥¿¥¤¤«¤éÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±¶Ê¤Ï¡¢4½µÏ¢Â³¤Ç½µ´ÖºÆÀ¸¿ô2000Ëü²óÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤ÏOfficialÉ¦ÃËdism¡¢YOASOBI¡¢Creepy Nuts¤Ë¼¡¤°»Ë¾å4ÁÈÌÜ¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é¤È¤Ê¤ë4½µÏ¢Â³1°Ì¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£