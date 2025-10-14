¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ª¡×ÆüËÜÂåÉ½¡¢ÅÜÅó¤Î£³¥´¡¼¥ë¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¤ËµÕÅ¾¡ª¡ÖµÞ¤ËÎ®¤ì¤¤¿¤¾¡×¡Ö²¦¹ñ¤Ø¤Î¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡×
¡Ú¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡ÛÆüËÜÂåÉ½ vs ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10·î15Æü¡¿Åìµþ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¾åÅÄåºÀ¤¡¢Ä¶Àä¥Ø¥Ã¥É¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¡ª
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î14Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ2Ê¬11ÇÔ¤È¤¤¤¦²¦¹ñ¤È¤Î»î¹ç¤¬¡¢19»þ30Ê¬¤Ë¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï3¡Ý4¡Ý2¡Ý1¥·¥¹¥Æ¥à¤ÇGKÎëÌÚºÌ±ð¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤¬ÅÏÊÕ¹ä¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢±¦WB¤¬Æ²°ÂÎ§¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬º´Ìî³¤½®¤È³ùÅÄÂçÃÏ¡¢º¸WB¤¬ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤¬µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÆîÌîÂó¼Â¡¢CF¤¬¾åÅÄåºÀ¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡26Ê¬¤È32Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ0¡Ý2¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢52Ê¬¤Ë°ìÌðÊó¤¤¤ë¥´¡¼¥ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ÆîÌî¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯62Ê¬¤Ë¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¥Õ¥¡¡¼¤ÇÃæÂ¼¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Î¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥Þ¥¦¥¹¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë71Ê¬¡¢°ËÅì¤ÎCK¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¾åÅÄ¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬¹ë²÷¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î3Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¤ËABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«¤è¡ª¡×¡ÖµÞ¤ËÎ®¤ì¤¤¿¤¾¡×¡Ö¤¤¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¡×¡Ö¤è¤¯µÍ¤á¤¿¡×¡ÖÆîÌîÄë²¦¡×¡ÖµÕÅ¾¤¤¤±¤ë¤¾¡×¡Ö¥¿¥¤ÎÓÌ³Ð¤è¡×¡Ö¤Þ¤Àµã¤¯¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö²¦¹ñ¤Ø¤Î¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È¾¯¤·¡×¤Ê¤ÉÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢80Ê¬»þÅÀ¤Ç»î¹ç¤Ï3¡Ý2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë