日本代表は現地時間8日からアメリカのナッシュビルに入り、優勝という目標を掲げるFIFAワールドカップ2026に向けて調整を進めている。先月31日に行われたキリンチャレンジカップ2026のアイスランド代表戦で約3年半ぶりの日本代表復帰を果たした吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー）は、モンテレイでの事前合宿で再合流し、サポートプレイヤーとしてチームに帯同。ワールドカップ期間中のベースキャンプであるナッシュビルで