『聞こえる』をサポート！骨伝導集音器 / 渋谷美鈴作品展「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、耳をふさがず骨の振動で音を伝える骨伝導技術とノイズ除去機能で、周囲の雑音を抑えて会話やテレビ音声をクリアに届けるUSB充電式集音器「400-HABC1」を発売した。骨伝導技術を採用した「400-HABC1」は、こめかみ付近の骨を振動させて音を伝えるため、耳の穴をふさがず快適な聞こえを提供する。耳を塞ぐ集音器と比べ、構造上耳が蒸れず、通気性も良好なので衛生的です。長時間装着しても快適に使えるので、会話やテレビ視聴など日常生活のあらゆるシーンで活躍する。
Art Gallery M84は、2025年11月3日(月)より渋谷美鈴作品展「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84 の第 158 回目の展示として開催される個展。「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」は、単なる写実ではなく、「女性の美に対する理想や憧れ」、そしてその中に潜む狂気や哀しみまでも写し出し、あわせ鏡を覗くような恐ろしさと同時に共感を呼び起こす作品展となる。入場は、成人限定となる。
■渋谷美鈴作品展「Eclipse ― 美はどこに宿るのか ―」を開催【Art Gallery M84】
■耳をふさがずに『聞こえる』をサポート！骨伝導集音器
■さぁ、森からはじまる未来へ！住友館 植林体験の苗木を育む森の名称を『いのちの森』に決定【大阪・関西万博】
2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）に出展する住友館で実施されている、来場者参加型プログラム「植林体験」において、参加者が植えた苗木を未来に向けて育む森の名称が『いのちの森』に決定した。『いのちの森』は、住友館建築のために伐採された跡地を含む、愛媛県新居浜市に位置する住友グループ所有の森の一部だ。植林体験により集まった苗木は、数十年、数百年にわたってこの森の中で育ち、未来へ継承されていく。この名称には、先人たちが脈々と受け継いできた森の「1本1本の木々を無駄にしたくない、1本1本のいのちを大切にしたい」という住友グループの想いと、未来をつなぐ“いのちの連なり”の象徴としたいという願いが込められている。
■理学療法士が監修！ピラティススタジオ「ルルト」両国店で、初めてのパーソナルピラティス体験
2025年10月2日、両国駅から徒歩圏内にピラティススタジオ「ルルト」両国店がオープンしました。運営母体は理学療法士による専門家集団で、「解剖学に基づき、１回のレッスンで姿勢や身体の動きを整える」がコンセプト。白を基調としたスタジオは清潔感があり、日当たりの良い空間にマシンがゆったりと配置されています。インストラクターは理学療法士監修の解剖学に基づいたプログラムを学び、厳しい研修を突破したプロフェッショナル揃いです。
■工場・倉庫等に最適！キャスター付きマルチカート
サンワサプライ株式会社は、ちょっとした作業や移動に最適なシンプルマルチカート「RAC-MULTCT5（H1000mm）」「RAC-MULTCT6（H700mm）」を発売した。中棚の高さや前後位置を自由に調整できます。床を傷つけにくいナイロンキャスターを採用しており、多様な作業環境に柔軟に対応する。例えば天板にラベルプリンター、中棚にポータブル電源を載せれば、電源供給が難しい工場・倉庫の現場でもラベルの発行作業がスムーズに行える。製品ピッキングカートや検品端末用カートとしても使用できます。キャスター付きで移動もラクだ。
