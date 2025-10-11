Image: Komorebi Mall

こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。

毎日の生活に欠かせないApple Watch。絶え間なく使っている方こそ、充電のタイミングを見つけるのに苦労しているんじゃないでしょうか。

「yi-G Watch」は、Apple Watchを装着したままでの充電を可能に。その特長をまとめてご紹介していきます。

Apple Watchと一体化するミニマルなデザイン

Image: Komorebi Mall

長時間に及ぶアウトドアアクティビティの記録も、Apple Watchのバッテリー切れで台なしに…。

「yi-G Watch」があれば、そんな残念な経験とはオサラバできそうです。充電ケースにありがちなゴツい見た目とは無縁。Apple Watchの純正アクセサリーといわれたら信じてしまうほどの洗練されたデザインが魅力です。

45gと軽いので、行動の邪魔にならない縁の下の力持ち。ミニマルなデザインはApple Watchと完全に一体化するので、ずっと着けっぱなしでも見た目的にも問題ないんじゃないでしょうか。

Image: Komorebi Mall

薄くスタイリッシュなフォルムながら、パワフルな充電性能が自慢の「yi-G Watch」。1200mAhという大容量バッテリーは、Apple Watch 9を約1.6回充電できる実力派です。アウトドアでの週末キャンプはもちろん、出張先での急な充電切れも余裕で回避。

バッテリー残量を示すLEDインジケーターのおかげで本体への充電タイミングも逃しません。

さらにはパススルー充電にも対応していて、USB Type-Cケーブルで本体に給電しながらApple Watchを充電することも可能。この手軽さが、デバイスの充電ストレスから解放してくれます。

ズレや落下を防止する強力マグネット機構

Image: Komorebi Mall

使いやすさへのこだわりが細部にまで行き届いているのもポイント。充電開始はボタンをタップするだけのシンプル設計で、直感的な操作が叶います。給電ポートは、Type-C対応なので、専用充電器を持ち運ぶ必要がありません。

もはやApple Watchユーザーにとってのマストアイテム。「yi-G Watch」の活用法などより詳しい情報を、以下のリンクからチェックしてみてください。

Image: Komorebi Mall

Source: CoSTORY