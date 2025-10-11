沢尻エリカ（39）が10日、都内で行われたスポーツアパレルブランド「DIG」の設立発表会に出席した。昨年2月に主演舞台「欲望という名の電車」の上演以来、姿を見せるのは1年8カ月ぶり。スノーウエアを身に着け、約20分間のイベント中、笑顔が絶えなかった。

ツヤのある黒髪のウエービーヘアをなびかせ、青を基調としたスノーウエアに白のスノーパンツ姿で登場。元バレーボール日本代表で、現役ビーチバレーボール選手の西村晃一（52）が手がけるブランドに「着心地がいい。雪山で映えるデザインが好き」と太鼓判。「このまま飛行機に乗って海外の雪山に行きたい」とご満悦な表情を見せた。

CMではドレッドヘアを披露し、12年公開の映画「ヘルタースケルター」以来、13年ぶりに窪塚洋介（46）と共演。「13年ぶりな感じがなくて相変わらずかっこ良かった。居心地が良くて楽しかった」と振り返った。ポスターの撮影を担当した写真家のレスリー・キー氏（54）が沢尻と窪塚の起用をDIG側に提案したといい「友情のコラボレーションができて幸せ」とうれしそうだった。

沢尻は昨年2月上演の「欲望と…」で舞台初挑戦にして主演を務め、今年4月にはカラーコンタクトブランド「Kaica」のイメージモデルに就任するなど活動の幅を広げてきた。関係者によると、仕事のオファーが相次いでいるといい、今後も幅広い活躍が期待できそうだ。