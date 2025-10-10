北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が9日、中国の李強首相と平壌（ピョンヤン）で会談し、高官級の往来と戦略的意思疎通の強化について議論したと、北朝鮮・中国党機関紙が10日報じた。

李首相は会談で「中国の党・政府は中朝関係を戦略的かつ長期的な観点で常に眺めている」とし「高官級の交流と戦略的意思疎通を強化することを望む」と述べた。続いて「伝統的な友好協力関係をさらに発展させて実務協力を深め、国際および地域事務で調整と協力を強化し、多国間協同を強化して多国間主義を確実に守護および実践し、国際秩序がより一層公正で合理的な方向に発展するよう推進する意向がある」と話したと、中国共産党機関紙人民日報が10日付1面に掲載した。

北朝鮮党機関紙の労働新聞はこの日、6面に金委員長が李首相と会談したとし、「高官級の往来と戦略的な意思疎通、多方面的な交流と協力を拡大する問題を議論した」と報道した。

李首相と金委員長の会談は中国の代表団10人が金委員長と向き合う形式だった。中国国家郵政局は10日、9月25日の両国政府間の協調を経て丹東と新義州（シンウィジュ）間の陸上郵便通路を公式回復すると発表した。

李首相の会談の儀典は、昨年4月13日に訪朝した序列3位の趙楽際全国人民代表大会常務委員長と同じレベルで進行された。だ、北朝鮮は前日夜に綾羅島（ヌンラド）5・1競技場で開かれた創党80年記念行事で李首相に金委員長の右側の主賓座席を提供した。ベトナムのトー・ラム共産党書記長、ロシアのメドベージェフ国家安全保障委員会副議長より高い儀典だ。