ホロライブ・AZKi、名作ホラーゲームの“原点”を実況→開始前からリスナーが恐怖「やめてくれ…」「悲しい気持ちになる」
「ホロライブ」所属のVTuber・AZKiさんが、7日までに自身のチャンネルでホラーゲーム『バイオハザード HDリマスター』の実況を配信。ゲーム開始前から、なぜかAZKiさんとリスナーが「恐ろしい」と怯える一幕があった。
【動画】名作ホラゲのタイトル画面に目を疑うような文字が（00：06：57ごろ）
今年7月に『バイオハザード RE:2』をクリアしたAZKiさん。今回の配信では「シリーズの原点を触らないと！」という思いから、シリーズ1作目をHDリマスターした『バイオハザード HDリマスター』に挑戦した。
苦手なホラーゲーム実況ということでテンションは低めだったが、タイトル画面を見てとある異変に気が付く。画面下の権利表記には「1996」の文字が記されており、本作の発売からすでに約30年が経過していることを知ったのだ。
これにはリスナーも思わず「やめてくれ…」「悲しい気持ちになる」「PS1のソフトだし」「それが一番のホラーだわ」とコメント。時の流れの残酷さに恐怖を覚えていた。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」
