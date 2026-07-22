東京の都心で、採れたて野菜の直売所が次々にオープンしています。その名は「わくわく広場」。新鮮で安いと話題ですが、興味深いのはその中身です。欠品しても構わない、値段は生産者が自由に決める、スーパーの常識と真逆のことをしているのに、業績は右肩上がりで成長を続けています。この不思議な直売所は、いったいどんな仕組みで儲かっているのか。その核心について、リサーチャーのcomugiが解説します。（TBS Podcast『コム