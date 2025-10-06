¡Ú¼ªÁÝ½ü¡Û¤ä¤ê²á¤®¤Æ¤â¡¢¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤âNG¡¡°å»Õ¤¬¶µ¤¨¤ëºÇÅ¬¤ÊÉÑÅÙ¡õÃí°ÕÅÀ
¡¡¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬³èÈ¯¤Ê¿Í¤Ï¡¢¼ª¤¢¤«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÌÊËÀ¤ä¼ª¤«¤¤ò»È¤Ã¤Æ¼ª¤¢¤«¤ò¼è¤ê½ü¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾®¤Þ¤á¤Ë¼ªÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼ªÁÝ½ü¤ÎºÇÅ¬¤ÊÉÑÅÙ¤ä¼ªÁÝ½ü¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ªÉ¡²Ê¡¦Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Î¸ÞÆ£ÎÉ¾¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ªÁÝ½ü¤Ï¡Ö2½µ´Ö¤«¤é1¥«·î¤Ë°ìÅÙ¡×¤òÌÜ°Â¤Ë
Q.¼ª¤Î¹Â¤Ë¤¢¤«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤È¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ÞÆ£¤µ¤ó¡Ö¼ª¤¢¤«¤ÏÂå¼Õ¤ÎÎÉ¤µ¡¢°¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤È¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¼ª¤¢¤«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ª¤¢¤«¤Ë¤Ï¡¢¼ª¤Î³°¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¿¾®¤µ¤Ê¤Á¤ê¤ä¤Û¤³¤ê¤ò¤«¤é¤á¼è¤Ã¤Æ¡¢¼ª¤Î±ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤òËÉ¤°¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ª¤¢¤«¤Ï°äÅÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ª¤¢¤«¤¬´¥¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Q.¼ª¤Î¹Â¤Ë¼ª¤¢¤«¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¾®¤Þ¤á¤Ë¼ªÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ÞÆ£¤µ¤ó¡Ö¹Â¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ª¤¢¤«¤Ï¼«Á³¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢ÌÊËÀ¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¯¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¤·¡¢ËèÆü¤ä¤ì¤ÐÀ¶·é¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ª¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ª¤¢¤«¤Ë¤Ï±ø¤ì¤ÎµÛÃå¤Î¤Û¤«¡¢Á¡ºÙ¤Ê¼ª¤Î¼þ°Ï¤ÎÈéÉæ¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ªÁÝ½ü¤Ï2½µ´Ö¤«¤é1¥«·î¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¤òÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.¤Ç¤Ï¡¢¼ªÁÝ½ü¤ò¤·²á¤®¤¿¤ê¡¢¼ª¤¢¤«¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ÞÆ£¤µ¤ó¡ÖÀè¤Û¤É¤â¾¯¤·¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ªÁÝ½ü¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÌÊËÀ¤ä¼ª¤«¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ª¼þÊÕ¤ÎÈéÉæ¤ä¼ª¤Î·ê¤ÎÃæ¤ò½ý¤Ä¤±¡¢±ê¾É¤äºÙ¶Ý´¶À÷¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¼ªÁÝ½ü¤ò¤»¤º¤Ë¼ª¤¢¤«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤È¡¢¡Ø¼ª¹¤ÀòºÉ¡Ê¤·¤³¤¦¤»¤ó¤½¤¯¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼ª¤Î·ê¤¬¼ª¤¢¤«¤Ç¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ª¤Î·ê¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ê¹¤³¤¨Êý¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼ªÌÄ¤ê¤ä¼ª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤Ç¼ª¤¢¤«¤ò¼è¤ê½ü¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë±ü¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½ý¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¼è¤ê½ü¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×