軽くて錆びにくいアルミ製業務用脚立
サンワサプライ株式会社は、高い場所での作業を安全にサポートする、取っ手付き高耐荷重アルミ脚立「STL-5（3段）」と「STL-6（4段）」を発売した。丈夫で軽いアルミフレーム製なので、設置は簡単、移動も便利だ。収納時には折りたたんでスリムになり、省スペースでの収納ができる。
■軽量＆錆びにくいアルミフレーム
軽量設計。女性でも楽に持ち運びできる。
■安心して昇り降りできる取っ手付き
脚立上部には、上った際に握れる取っ手付き。バランスを取りやすく、安定して作業が行える。
■最上段は安定する幅広設計
上段は幅の広い足場になっているので、作業足場がぐらつかない。
■ステップの奥行きは約8cm（最上段以外）
足を上げる際に引っかかりにくいスリムな奥行き。
■折りたたむとスリムに
家具の隙間や倉庫など場所を取らず、省スペースに収納できる。
■滑りにくい凹凸加工
足置きの部分にも滑り止め加工が施されており、安心して使える。
■床への傷を防ぐ樹脂カバー付き
滑りを軽減するだけでなくフローリングなど床への傷も防ぐ。
■150kgの高耐荷重タイプ
重量のある荷物を持っての作業や、プロの現場でも安心して使用できる。
■指詰め防止ガード搭載
折りたたみ時や運搬時に指を挟みにくい設計になっている。
■アルミ脚立「STL-5（3段）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■軽量＆錆びにくいアルミフレーム
軽量設計。女性でも楽に持ち運びできる。
■安心して昇り降りできる取っ手付き
脚立上部には、上った際に握れる取っ手付き。バランスを取りやすく、安定して作業が行える。
■最上段は安定する幅広設計
上段は幅の広い足場になっているので、作業足場がぐらつかない。
■ステップの奥行きは約8cm（最上段以外）
足を上げる際に引っかかりにくいスリムな奥行き。
■折りたたむとスリムに
家具の隙間や倉庫など場所を取らず、省スペースに収納できる。
■滑りにくい凹凸加工
足置きの部分にも滑り止め加工が施されており、安心して使える。
■床への傷を防ぐ樹脂カバー付き
滑りを軽減するだけでなくフローリングなど床への傷も防ぐ。
■150kgの高耐荷重タイプ
重量のある荷物を持っての作業や、プロの現場でも安心して使用できる。
■指詰め防止ガード搭載
折りたたみ時や運搬時に指を挟みにくい設計になっている。
■アルミ脚立「STL-5（3段）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ