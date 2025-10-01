久世福商店の「2025秋の福袋」がオンライン限定で10月1日発売 しゃけしゃけめんたい・あんバターもセットに
久世福商店が、「2025 秋の福袋」を本日夜7時から公式オンラインショップ限定で販売開始する。定番の人気商品や秋にぴったりな食材など、バラエティ豊かな7品が詰まったセットで、税込4250円（送料無料）とお得感ある内容となっている。さらに、購入者には次回の買い物で使える500円OFFクーポンも配布される。
【写真】久世福商店、福袋の内容とアレンジレシピも公開！
今回の福袋には、粒感と辛味が特徴の「至高のひと時 大人のしゃけしゃけめんたい」や、「秋田で燻された いぶりがっこタルタル」、「北海道産小豆のあんバター」など、リピーターの多い人気商品がラインアップ。豚汁のフリーズドライスープや、万能だし、さつま芋チップスなど、久世福らしい“和のこだわり”が詰め込まれている。
【福袋の内容】
至高のひと時 大人のしゃけしゃけめんたい（80g）、秋田で燻された いぶりがっこタルタル（160g）、かつおなめ茸（130g）、粉末万能だし（40g）、万能だしのお味噌汁 ほんのり生姜香る豚汁（4食）、北海道産小豆のあんバター（125g）、さつま芋チップス 素揚げ（125g）
なお、福袋は全国の実店舗では販売されず、オンラインショップと楽天市場店のみでの取り扱い。予約販売はなく、数量限定のため、売り切れ次第終了となる。クーポンはオンラインショップでのみ使用可能で、後日メールで配布される。
秋の味覚を手軽に楽しめるうえ、リピーターにも初めての人にも嬉しいラインアップとなっている今回の福袋。数量限定販売のため、購入を検討している人は早めのアクセスが推奨される。
【写真】久世福商店、福袋の内容とアレンジレシピも公開！
今回の福袋には、粒感と辛味が特徴の「至高のひと時 大人のしゃけしゃけめんたい」や、「秋田で燻された いぶりがっこタルタル」、「北海道産小豆のあんバター」など、リピーターの多い人気商品がラインアップ。豚汁のフリーズドライスープや、万能だし、さつま芋チップスなど、久世福らしい“和のこだわり”が詰め込まれている。
至高のひと時 大人のしゃけしゃけめんたい（80g）、秋田で燻された いぶりがっこタルタル（160g）、かつおなめ茸（130g）、粉末万能だし（40g）、万能だしのお味噌汁 ほんのり生姜香る豚汁（4食）、北海道産小豆のあんバター（125g）、さつま芋チップス 素揚げ（125g）
なお、福袋は全国の実店舗では販売されず、オンラインショップと楽天市場店のみでの取り扱い。予約販売はなく、数量限定のため、売り切れ次第終了となる。クーポンはオンラインショップでのみ使用可能で、後日メールで配布される。
秋の味覚を手軽に楽しめるうえ、リピーターにも初めての人にも嬉しいラインアップとなっている今回の福袋。数量限定販売のため、購入を検討している人は早めのアクセスが推奨される。