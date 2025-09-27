総勢13メーカーの新作フィギュアが多数展示。「メガホビEXPO2025」まとめ【#メガホビEXPO】
【メガホビEXPO2025】 日時：9月27日11時～18時（17時45分 最終入場） 会場：秋葉原UDX2階「AKIBA_SQUARE」 入場料：無料
メガハウス主催による展示会「メガホビEXPO2025」が9月27日より秋葉原で開催された。
本イベントではフィギュアメーカーの新作フィギュアなどが展示される合同展示イベント。総勢13メーカーの最新フィギュアのデコマスや原型などが発表されている。
本稿では会場の速報記事・レポート記事をまとめ紹介する。
速報記事
【#メガホビEXPO2025】- メガハウス_メガホビ (@mega_hobby) September 22, 2025
9月27日(土)
メガホビEXPO2025開催情報更新！
①会場内展示マップを更新！
②キャラクターグリーティング 開催時間を発表！
③ステージイベント追加更新！
④来場者特典を更新！
詳細はイベントページをチェック！https://t.co/KZ79e4T6wF pic.twitter.com/snURwCseVZ
