メガハウス主催による展示会「メガホビEXPO2025」が9月27日より秋葉原で開催された。

本イベントではフィギュアメーカーの新作フィギュアなどが展示される合同展示イベント。総勢13メーカーの最新フィギュアのデコマスや原型などが発表されている。

本稿では会場の速報記事・レポート記事をまとめ紹介する。

速報記事

