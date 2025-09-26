【射手座】週間タロット占い《来週：2025年9月29日〜10月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月29日〜10月5日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では変に動揺しないでいましょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分のことをコントロールできれば得られるものもある時です。わざと影がある感じとかには見せず、元気さをアピールしておきましょう。仕事や公の場では華やかな話があまりないです。周囲の人達が少し小馬鹿にしてくるかもしれません。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
周囲の人達にあまり自慢できない人を好きになったり、あまり褒められない状況を受け入れたりしていくようです。周りへの弁解を変にしない方が良いでしょう。シングルの方は、恋愛相手に対して一途な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が色々とあなたに合わせたりついていこうとしています。
｜時期｜
9月30日 寛大な人になる ／ 10月5日 トラブルが起きる
｜ラッキーアイテム｜
日光浴
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞